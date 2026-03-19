BRANITELJ PRED SABOROM
Okršaj Orešković i vladajućih zbog Anušića: "Vrijednost Domovinskog rata nisu šutnja i korupcija"
Dalija Orešković (DOSIP) u četvrtak je braniteljima koji su se, kako je navela, odrekli jednog od suboraca koji prosvjeduje zbog sumnje u službene navode o pripadnosti postrojbama za vrijeme Domovinskog rata ministra obrane Ivana Anušića, poručila da vrijednost Domovinskog rata nije šutnja
"Ako HDZ kaže da sam posljednja u ovoj državi koja je pozvana da o ovoj temi nešto govori, ja ću se s time složiti, no problem nije u tome što sam ja zadnja koja bi se trebala baviti ovim pitanjem nego što se prije mene nije bavio nitko drugi", kazala je Orešković za saborskom govornicom u govoru na slobodnu temu, a u kojemu je govorila o prosvjedu jednog branitelja ispred Hrvatskog sabora.
"Traži neke odgovore vezane za ministra obrane, no tog čovjeka važnog iz vremena Domovinskog rata odrekli su se njegovi suborci i članovi udruge Antunovac. Rekli su da je njegov prosvjed njegova privatna bitka i da ono što traži narušava vrijednosti rata. E, u tome branitelji griješe, vrijednosti Domovinskog rata nisu šutnja, zaštita korupcije i nisu poruka da je sramotno postaviti pitanje u demokratskoj državi", istaknula je.
Ovo je prvorazredno institucionalno i političko pitanje jer čovjek koji je bio branitelj kaže da je ministar obrane krivotvorio službene dokumente kako bi neistinito prikazao pripadnost postrojbama u vrijeme Domovinskog rata i stekao osobnu korist, dodala je te naglasila kako se u vrijeme mira država brani istinom i pravom svih građana da postavljaju pitanja.
Zastupnici i vladajuće većine i oporbe - HDZ-ov Stipan Šašlin, DP-ov Predrag Mišić te nezavisni Josip Jurčević - javili su se kako bi ukazali na činjenicu da je isti taj branitelj do prije godinu dana istog tog Anušića podržavao, hvalio i branio, a sada najednom promijenio mišljenje bez poznatog motiva.
Pavić o rastu standarda građana
Odgovarajući na cjelodnevne prozivke oporbe zbog visoke stope inflacije, HDZ-ov Marko Pavić naglasio je kako rast standarda građana raste 20 kvartala zaredom.
"Rast gospodarstva ubrzao je u zadnjem kvartalu prošle godine, to znači da je 3,6 posto iznad inflacije. Danas smo čuli od "Moramo" i junior partnera SDP-a da postoje različita rješenja, ali na koncu postoje samo dvije mogućnosti - jedna je ono što Vlada radi, da osigurava kontinuirani rast gospodarstva i da za svaki ekstremni šok reagiramo mjerama dok su mogućnosti SDP-a i Možemo! restriktivne mjere smanjenja plaća, smanjenja mirovina, zamrzavanje rasta", rekao je.
Što se tiče poreza na ekstraprofit, HDZ-ov zastupnik je poručio kako je država od tog poreza skupila 250 milijuna eura i usmjerila na veće mirovine, ali da je on samo ubrzao rast inflacije. "S druge strane Možemo! u Zagrebu ne diže plaće i opet bi uvodili nove poreze", rekao je.
Polović o kontrovezama oko izbora predstavnika na Venecijanskom bijenalu
Zastupnica Možemo! Draženka Polović osvrnula se na izbor hrvatskog predstavnika za 61. venecijanski bijenale, a za koji je ustvrdila da "razotkriva obrazac funkcioniranja hrvatske kulturne politike u kojem procedura postoji tek kao dekor".
"Ministarstvo kulture objavilo je da je izbor Dubravke Lošić u skladu s odlukom Povjerenstva, no ubrzo se pokazalo da to nije istina, članica Povjerenstva javno je demantirala i otkrila da izbor nije bio njihov onaj koje je Ministarstvo predstavilo kao legitimno već da je Povjerenstvo jednoglasno podržalo Stipana Tadića. Tada to Ministarstvo pokušava opravdati pozivanjem na navodni sukob interesa, no članovi su zaključili da ga nema", istaknula je.
Dodala je kako je odluka struke ignorirana, a da ono što ovaj slučaj čini posebno problematičnim jest promjena Pravilnika prema kojem je obrnuta hijerarhija pa ministrica ima diskrecijsko pravo poništiti izbor.
Baksa prozvao Kajtazija
Zastupnik Ivica Baksa (NPS) prozvao je zastupnika Veljka Kajtazija zbog njegovih nedavnih istupa na održanom okruglom stolu o navodnoj segregaciji romske djece u Međimurskoj županiji, poručivši kako se radi o političkim parolama koje nemaju veze sa stvarnošću na terenu.
"Segregacija podrazumijeva svjesno razdvajanje djece zbog njihove pripadnosti. To u Međimurju ne postoji. Ono što postoji su stvarni izazovi, djeca koja dolaze u školu bez znanja hrvatskog jezika, velike razlike u predznanju i teški socijalni uvjeti", rekao je te naglasio da Kajtazi godinama parazitira na jednoj te istoj temi, a u Međimurju se pojavljuje samo na protokolima i pred izbore.
