Dilema koja dijeli Split: Hoće li Poljud ostati "zamrznuta skulptura" ili postati stroj za europski Hajduk?

Govorimo li o klubovima sličnog identiteta i priče kao što je Hajdukova, nameće se nekoliko primjera kako su rješavali svoja stadionska pitanja. Rapid Beč (Allianz Stadion), klub sličnog radničkog identiteta, izgradnjom novog doma udvostručio je prihode od ulaznica, sa sedam na 14 milijuna eura. Ključ su VIP lože i Business Club, koji generiraju čak 40 posto ukupnih prihoda na dan utakmice, a koje je na današnjem Poljudu nemoguće ugraditi. Tu je i AEK Atena (OPAP Arena): preseljenjem s hladnog Olimpijskog stadiona AEK je udvostručio prihode, a prosječna posjećenost skočila je s deset na 25.000 gledatelja. Njihov klupski muzej postao je jedna od glavnih turističkih atrakcija grada.