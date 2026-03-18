Lalić usporedio Poljud sa Zagrebačkom katedralom. "Poljudska ljepotica pripada svim građanima RH"

Sociolog i strastveni navijač Hajduka Dražen Lalić u N1 studio uživo kod Hrvoja Krešića komentirao je raspravu o budućnosti Hajdukova stadniona na Poljudu.
"Poljudska ljepotica je zaštićeno kulturno dobro koje nadilazi interese Hajduka. To je hram nogometa po kojem je Hrvatska, između ostaloga, poznata u svijetu. Po svojoj ljepoti, ugledu, reputaciji i simbolici ne pripada samo Splićanima i Dalmatincima nego i svim građanima Hrvatske. Treba se obnoviti i mora se obnoviti", naglasio je sociolog Lalić.
Smatra da bi bilo "svetogrđe i blasfemija srušiti kulturno dobro kakav je poljudski stadion", a usporedio ga je i sa zagrebačkom Katedralom Sv. Stjepana.
"U Zagrebu je Katedrala Sv. Stjepana zaštićeno kulturno dobro, godinama se obnavlja i naravno da se treba obnavljati. Godinama obnavljamo građevinu staru 1000 godina, a kako to srednjovječni stadion, star 47 godina ne možemo obnoviti pomoću sve te nove tehnologije koju imamo?!" napominje Lalić.
Magaš je pripremio studiju obnove i prilagodbe novim potrebama
Kaže i da su postojeće dvije studije - građevinska i ekonomska, prema kojima je zaključeno da se Poljud treba rušiti, manjkave i uopće nisu uzele u obzir ni činjenicu da je to zaštićeno kulturno dobro ni koji je dopsta značaj tog stadiona za Split, Dalmaciju i Hrvatsku.
"Potrebno namje šire, multidisciplinarno razmatranje problema Poljuda, u kojem će sudjelovati i arhitekti, povjesničari umjetnosti i sociolozi, a ne samo ekonomisti i građevinari", naglasio je Lalić i dodao kako je i sam autor stadiona, arhitekt Boris Magaš, prije smrti pripremio studiju koja omogućava obnovu pa i prilagodbu novim potrebama.
Nositelj Magaševih autorskih prava za Poljud, arhitekt Nenad Fabijanić ima studiju koja pokazuje da se Poljudska ljepotica može obnoviti rekonstruirati sukladno novim potrebama. Trebalo bi naprosto promijeniti krov jer je on problematičan, a ne statika samog stadiona, maknuti atletsku stazu čime bi se omogućilo proširenje tribina,...
Poljud nadilazi interese Hajduka
Laliću primjećuje da se odjednom pojavio taj veliki pritisak da se Poljud sruši, premda je riječ o remek-djelu kakvo bi druge nacije čuvale.
"Dobro je da se ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek protivi ukidanju statusa zaštićenog kulturnog dobra Poljudskoj ljepotici. Ova se priča ne tiče samo Hajduka i sporta nego grada Splita, svih građana Splita i Dalmacije, nego cijele Hrvatske. Poljudski stadion je zaštićeno kulturno dobro koje nadilazi interese kluba Hajduk", zaključio je Lalić.
