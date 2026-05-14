Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić ne može na slobodu: Odbijen zahtjev obrane za prijevremeno puštanje
Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove (MICT) Graciela Gatti Santana odbila je zahtjev obrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića za prijevremeno ili privremeno puštanje na slobodu, potvrdio je u četvrtak za Anadolu predsjednik Udruge žrtava i svjedoka genocida BiH Murat Tahirović
"Konzultirala je svih pet sudaca iz Žalbenog vijeća, četvorica su rekla da treba ostati tamo gdje jest. Konzultirala je i medicinski tim“, rekao je Tahirović kojem je odluka potvrđena iz povjerljivih izvora, javlja N1 BiH.
U odluci je navedeno da se prilikom donošenja odluke Gatti Santana konzultirala s pet sudaca Mehanizma, od kojih je svaki već odlučivao o Mladićevoj kazni.
Suci su smatrali da zahtjev treba odbiti. Jedan od njih smatrao je da dokazi upućuju na to da Ratko Mladić prima najbolju moguću skrb u pogledu udobnosti i liječenja.
"Nema govora o nehumanom postupanju i ništa ne upućuje na to da bi se njegovo stanje poboljšalo ili da bi mu bilo ugodnije nakon puštanja na slobodu“, navedeno je u odluci.
Smatraju i da Mladićevo puštanje iz zatvora ne bi omogućilo traženo medicinsko olakšanje te da njegov daljnji pritvor, u sadašnjim okolnostima, nije nehuman, okrutan ili ponižavajući. Smatraju i da ništa ne upućuje na to da je Mladićev tretman neadekvatan ili da su njegovi uvjeti nehumani ili ponižavajući.
Posjet iz Srbije i "katastrofalno zdravstveno stanje"
Graciela Gatti Santana ranije je donijela odluku o neovisnoj medicinskoj stručnoj procjeni zdravstvenog stanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića radi procjene eventualnog razmatranja humanitarnog puštanja na slobodu.
Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić posjetio je u travnju Mladića, koji se nalazi u bolnici pritvorske jedinice u Haagu, te od Mehanizma zatražio da se bivši ratni zapovjednik Vojske Republike Srpske pusti na liječenje na slobodi, uz jamstvo vlade u Beogradu.
Međunarodni mehanizam za kaznene sudove (MICT) u Haagu odbio je u srpnju prošle godine Mladićev zahtjev za privremeni dopust od sedam dana radi posjeta grobu i sudjelovanja u žalovanju povodom nedavne smrti člana obitelji.
Podsjetimo, obrana Ratka Mladića podnijela je zahtjev Mehanizmu za međunarodne kaznene sudove, odnosno predsjednici Gracieli Gatti Santani, tražeći da mu se odobri privremeni boravak na slobodi u Srbiji, točnije u Beogradu, radi "nužnog liječenja“.
Obrana je tvrdila da je Mladić u "katastrofalnom zdravstvenom stanju“, navodeći kognitivno propadanje (demenciju), probleme sa srcem i opću slabost zbog koje nije sposoban brinuti se o sebi.
Uz zahtjev su priloženi nalazi liječnika iz Srbije koji su tvrdili da medicinsko osoblje u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu ne pruža adekvatnu skrb te da je prebacivanje u bolnicu u Srbiju jedini način da mu se spasi život.
Obrazloženje suda za odbijanje
Sudsko vijeće Mehanizma odbilo je zahtjev, oslanjajući se na izvješća neovisnih liječnika koje je imenovao sud, kao i na izvješća zatvorskih liječnika.
Mladić se i dalje nalazi u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu jer odluka o tome u kojoj će državi služiti doživotnu zatvorsku kaznu još nije provedena, ili barem nije javno objavljena, uglavnom upravo zbog njegova zdravstvenog stanja koje otežava premještaj u drugu zemlju.
Ratko Mladić, bivši zapovjednik Glavnog stožera Vojske Republike Srpske, nalazi se u pritvoru Međunarodnog suda u Scheveningenu (Haag) od 31. svibnja 2011. godine, nakon što je gotovo 16 godina bio u bijegu.
Izručen je iz Srbije i u pritvorsku jedinicu stigao je 31. svibnja 2011. u večernjim satima.
Za koje je zločine osuđen
Mladić je optužen za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u Bosni i Hercegovini.
Haški tribunal osudio ga je 22. studenoga 2017. godine na doživotni zatvor. Osuđen je po više točaka optužnice, uključujući genocid u Srebrenici, opsadu Sarajeva i zločine protiv čovječnosti.
Tijekom boravka u pritvoru obrana je više puta isticala da je Mladić lošeg zdravstvenog stanja.
Po dolasku bio je smješten u pritvorsku jedinicu gdje su obavljeni zdravstveni pregledi i procedura čitanja optužnice.