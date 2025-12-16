ALU-KON d.o.o.
Tomašević stavio prijedlog u hitni postupak: Zagreb želi preuzeti ogroman kompleks na istoku grada
Hitna kupnja rješava desetljećima zapetljane vlasničke odnose i otvara put ulaganjima u kulturnu infrastrukturu
Na sjednici Gradske skupštine 16. prosinca zastupnici će odlučivati o hitnom prijedlogu kojim Grad Zagreb planira kupiti nedovršenu poslovnu zgradu Trgovačkog centra Dubrava, pripadajuće zemljište te više prostora koji se nalaze unutar granica zgrade Kulturnog centra Dubrava. Ukupna predložena kupoprodajna cijena iznosi 6,9 milijuna eura, piše Jutarnji list.
Ne radi se o jednoj nekretnini, nego o skupu međusobno povezanih dijelova koji su desetljećima izvor neriješenih vlasničkih odnosa. Grad bi od društva ALU-KON d.o.o. kupio dio zemljišta površine 3.258 četvornih metara, zajedno s nedovršenom poslovnom zgradom Trgovačko-poslovnog centra Dubrava.
Što Grad zapravo kupuje
U paket, kako piše u obrazloženju prijedloga, ulaze i prostori koji su tijekom legalizacije fizički ušli u gabarite zgrade Kulturnog centra Dubrava, iako nisu u cijelosti u vlasništvu Grada. Riječ je o skloništu, trafostanici i kotlovnici u podrumu istočne dilatacije zgrade, u kojima je ALU-KON suvlasnik u 3/5 dijela, te o poslovnom prostoru na prvom katu površine 128 četvornih metara koji je u cijelosti u vlasništvu tog društva.
U obrazloženju prijedloga navodi se kako je cilj kupnje razrješavanje dugotrajnih i složenih imovinskopravnih odnosa na kulturno-poslovnom kompleksu na križanju Avenije Dubrava i Grižanske ulice.
Objekt je građen krajem 1970-ih i početkom 1980-ih kao jedinstvena cjelina. Tijekom godina njegovi su se dijelovi otuđivali i prenosili na različite pravne subjekte, bez da su zemljišnoknjižni i katastarski odnosi ikada u cijelosti provedeni. Rezultat je rascjepkano vlasništvo, ograničeno upravljanje prostorom i izvanparnični postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice koji traje još od 2009. godine.
Zašto Grad ide u kupnju
Kupnjom preostalih dijelova Grad bi postao isključivi vlasnik zgrade Kulturnog centra Dubrava. Time bi se, stoji u obrazloženju, uklonila potreba za daljnjim sudskim postupkom razvrgnuća, koji bi ALU-KON bio obvezan povući nakon isplate kupoprodajne cijene, te bi se stvorili uvjeti za cjelovito upravljanje objektom u javnoj funkciji.
Ukupna tržišna vrijednost nekretnina obuhvaćenih kupnjom procijenjena je na 7,07 milijuna eura. Grad bi, međutim, u prvoj fazi platio 6,924 milijuna eura.
Razlika se odnosi na sedam poslovnih prostora za koje prodavatelj trenutačno ne raspolaže potpunom dokumentacijom kojom bi dokazao pravni slijed stjecanja vlasništva. Riječ je o lokalima ukupne površine nešto veće od 214 četvornih metara. Njihova je vrijednost privremeno isključena iz kupoprodajne cijene kako bi se Grad zaštitio od mogućih budućih potraživanja trećih osoba.
Predviđeno je, objašnjavaju iz Grada, da ALU-KON u roku od godinu dana može dostaviti dokumentaciju kojom bi dokazao vlasništvo nad nekim ili svim tim prostorima. U tom bi slučaju Grad isplatio razliku do pune tržišne vrijednosti, prema cijeni od 663,70 eura po četvornom metru, ali najviše do ukupnog iznosa od 7,07 milijuna eura.
Zašto hitni postupak
Transakciju dodatno opterećuje činjenica da je na jedinoj zemljišnoknjižnoj čestici na kojoj je ALU-KON upisan kao vlasnik upisano više založnih prava, temeljem privatnih zajmova, u ukupnom iznosu od nekoliko stotina tisuća eura. Prema nacrtu ugovora, ti će se tereti morati ukloniti prije ili istodobno s provedbom kupoprodaje, kako bi Grad stekao nekretninu bez pravnih opterećenja.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević predložio je da se odluka donese po hitnom postupku, uz obrazloženje da je kupnja preduvjet za realizaciju ulaganja u kulturnu i društvenu infrastrukturu na području Dubrave, za koju su sredstva predviđena u proračunu za 2025. godinu.
