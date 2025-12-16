Tomašević stavio prijedlog u hitni postupak: Zagreb želi preuzeti ogroman kompleks na istoku grada

U paket, kako piše u obrazloženju prijedloga, ulaze i prostori koji su tijekom legalizacije fizički ušli u gabarite zgrade Kulturnog centra Dubrava, iako nisu u cijelosti u vlasništvu Grada. Riječ je o skloništu, trafostanici i kotlovnici u podrumu istočne dilatacije zgrade, u kojima je ALU-KON suvlasnik u 3/5 dijela, te o poslovnom prostoru na prvom katu površine 128 četvornih metara koji je u cijelosti u vlasništvu tog društva.