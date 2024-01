Ovaj grad je odlučio ukinuti naplaćivanje parkinga za svoje sugrađane

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

Sva javna parkirališta na području Županje svrstana su u jedinstvenu parking zonu gdje je se naplata obavljala svakoga radnog dana od 7 do 19 sati kao i subotom od 7 do 12 sati. U vrijeme kada sve poskupljuje u Županji su se odlučili na drugačiji korak.

Naime, Grad Županja je donio odluku da sa prvim danom 2024. godine svi građani koji imaju prebivalište u Županji ne moraju plaćati parking. Odluka, koju je donio gradonačelnik Damir Juzbašić, odnosi si se i na tvrtke s područja Županje. Prema najavama direktora županjske Čistoće Ante Klanca građanima iz Županje biti će osigurano besplatno parkiranje uz kartu koju će moći ishoditi uz predočenje osobne iskaznice kao i prometne dozvole vozila, piše Večernji list.

Klanac kaže kako su građanima do sada već izdali oko 1800 besplatnih parking karata kao i da su s provedbom ove odluke započeli od 1. siječnja. Još ostaje da se vidi koliko će mogućnost besplatnog parkiranja mještanima Županje utjecati na gradski proračun ali će se, kako je rekao Klanac, prvi pokazatelji znati nakon tri mjeseca.

“Vjerujemo kako će dobrobit koja će biti ostvarena za naše sugrađane nadmašiti izgubljeni prihod. Nije mi poznato da je bilo koji drugi grad u Vukovarsko–srijemskoj županiji, pa i široj okolici, donio sličnu odluku”, rekao je Klanac.

Inače, sva javna parkirališta na području Županje svrstana su u jedinstvenu parking zonu gdje je se naplata obavljala svakoga radnog dana od 7 do 19 sati kao i subotom od 7 do 12 sati. Cijena parking karte od sat vremena u Županji iznosi 0,40 eura, a vozači su imali mogućnost i da kupe dnevnu parking kartu i to po cijeni od 7,96 eura, mjesečnu po cijeni od 11,95 eura kao i godišnju po cijeni od 119,45 eura.

Vozači koji nemaju prebivalište u Županji i koji nisu ishodili besplatne parking karte parkiranje u Županji i dalje će plaćati po istim cijenama.

