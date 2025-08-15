Gaza nije iznimka: Glad i gomilanje zaliha najstarija su oružja Zapada

Kroz povijest, gotovo svaka velika sila koristila je uskraćivanje hrane i vode u ratovima osvajanja. No Zapad, kakvim ga danas poznajemo, započeo je svoj pohod na globalnu dominaciju Prvim križarskim ratom 1090-ih, tijekom kojeg je usavršio opsadno ratovanje i namjerno izgladnjivanje muslimanskog i židovskog stanovništva na području današnje Sirije, Libanona i Palestine — sve u ime katoličanstva. Križari, i sami bez hrane, umirali su u tisućama od gladi ili se, prema zapisima, upuštali u kanibalizam kako bi preživjeli.