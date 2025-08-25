Oglas

IDF usmrtio novinare

Netanyahu nakon raketiranja bolnice: Izrael cijeni rad novinara, medicinskog osoblja i svih civila

author
Hina
|
25. kol. 2025. 21:02
REUTERS Netanyahu
REUTERS/Kevin Lamarque

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je u ponedjeljak žaljenje nakon izraelskog napada na bolnicu na jugu Pojasa Gaze u kojem je poginulo više osoba, uključujući pet novinara.

"Izrael duboko žali zbog tragične nesreće koja se danas dogodila u bolnici Nasser u Gazi", priopćio je ured Benjamina Netanyahua u ponedjeljak.

Prema bolnici u Han Junisu, u izraelskom napadu ubijeno je 19 ljudi, a među njima je pet novinara koji su radili za Reuters, Associated Press, Al Jazeeru i druge medije. 

Zdravstvene vlasti priopćile su da je ubijeno 20 osoba. Iz više zemalja stigle su osude napada. Prema Odboru za zaštitu novinara, gotovo 200 medijskih djelatnika poginulo je u ratu u Gazi.

"Izrael cijeni rad novinara, medicinskog osoblja i svih civila", nastavlja se u priopćenju ureda izraelskog premijera. "Vojne vlasti provode temeljitu istragu", dodaje se.

Netanyahu je naglasio da Izrael ratuje "s teroristima Hamasa" te da je izraelski cilj "poraziti Hamas i osloboditi taoce". 

Teme
Benjamin Netanyahu Gaza IDF Izrael genocid u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć zionizam

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

