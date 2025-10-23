VIDEO / Veliko nevrijeme pogodilo Istru: U Rijeci poplave i bujice, u Rovinju poplavljeni podrumi

Enrique from Pixabay

Zbog vrlo velike količine kiše u četvrtak u Rijeci poplavljene su neke ulice, tijekom dana na gradskim ulicama stvarale su se bujice, a na Fiumari je palo stablo. Zbog olujnog nevremena stablo je palo i na području Rovinja gdje je poplavljeno više podruma.

U Rijeci je poplavljena Cambierijeva ulica, a snažnije bujice su se stvarale u Osječkoj i Zvonimirovoj ulici te su podignuti poklopci šahtova.

Stablo koje je palo na prometnicu na Fiumari ubrzo su uklonili vatrogasci, pa se promet nastavio odvijati bez smetnji, izvijestila je tvrtka Rijeka plus.

Zbog kiše i natopljenog terena te nemogućih uvjeta za igru privremeno je prekinuta nogometna utakmica Konferencijske lige između HNK "Rijeke" i češke "Sparte" na stadionu Rujevica.

Tijekom dana u Rijeci puhalo je jako i olujno jugo.

Za Rijeku i okolicu u četvrtak Državni hidrometeorološki zavod je objavio narančasto upozorenje i obilnu kišu od 70 do 110 litara po četvornom metru.

Također zbog olujnog nevremena praćenog kišom i vjetrom, Županijski centar 112 Pazin je od 18,15 do 19,10 sati primio više dojava o poplavljenim podrumima i padu stabala na području Rovinja.