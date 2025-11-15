Jugo jača do ponedjeljka, onda dolazi hladni prodor: Stižu sjeverac i kiša

Ukratko: vikend pretežno suh osim Istre i Kvarnera gdje je moguća slaba kiša, uz jugozapadnjak i jugo, a magla će se razići te će u subotu i nedjelju biti i duljih sunčanih razdoblja. U ponedjeljak naoblačenje sa sjeverozapada, kiša, pad temperature zraka uz sjeverac. Od utorka pa do četvrtka promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i prohladno, a u petak prolaz fronte uz obilne oborine, osobito na Jadranu, te snijeg u planinskim krajevima.