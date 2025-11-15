što nas očekuje?
Jugo jača do ponedjeljka, onda dolazi hladni prodor: Stižu sjeverac i kiša
Donosimo prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.
Premještanje anticiklone
Polje visokog tlaka cijeli je protekli tjedan uzrokovalo maglovito, suho i prohladno vrijeme uz male dnevne oscilacije temperature. Ovakav tip vremena zadržat će se cijeli vikend, ali uz postupan porast dnevne temperature i jugozapadni vjetar.
Anticiklona se sporo premješta prema istoku ispred duboke ciklone koja stacionira pred zapadnom obalom Europe. Visinsko strujanje je jugozapadnog smjera te donosi znatne količine vlažnog nestabilnog zraka nad europsko kopno. Glavnina tog nestabilnog zraka premješta se sjevernije od Alpa uz mjestimične obilne oborine kiše i snijega.
Western Europe will see the entire load of the "Polar Vortex" early next week.— Ryan Maue (@RyanMaue) November 14, 2025
Major Arctic blast and cold outbreak with heavy snowfall will freeze UK/Germany/Spain
Nothing can be done at this point to stop it. pic.twitter.com/Ja2QnAeD5R
Promjena početkom tjedna
Kod nas će do promjene vremena doći u ponedjeljak i noći na utorak. Manja količina nestabilnog zraka prodire preko i oko alpske prepreke kroz tzv. Bečka vrata nad naše krajeve.
Prodor hladnog zraka uzrokovat će pad temperature, promjenu smjera vjetra na sjeverac te mjestimičnu kišu uglavnom u ponedjeljak i u noći na utorak. Drugi prodor hladnog zraka, koji prognoziramo krajem idućeg tjedna, povezan je s razvojem plitke ciklone nad zapadnim Sredozemljem početkom idućeg tjedna.
Nad Europu će sa sjevera prodirati hladan nestabilan zrak, a ciklona će se brzo premještati po osi Sredozemlja te nad naše krajeve krajem idućeg tjedna donijeti obilne oborine, a uz zahlađenje po visini u planinskim krajevima unutrašnjosti iznad 1200 metara susnježicu i snijeg.
Prognoza za Jadran
Na Jadranu grmljavinski pljuskovi uz velike količine kiše, osobito na krajnjem jugu Dalmacije. Na Jadranu će do ponedjeljka puhati jako jugo, u utorak će oslabjeti i kratkotrajno skrenuti na buru i tramontanu, da bi od sredine tjedna opet zapuhalo jugo.
Krajem tjedna, za vikend, uz pad temperature zraka na Jadranu ponovo bura. Zbog brzih promjena vremena, osobito vjetra i mogućeg snijega u gorju, pratite upozorenja METEOALARMA DHMZ-a.
Ukratko: vikend pretežno suh osim Istre i Kvarnera gdje je moguća slaba kiša, uz jugozapadnjak i jugo, a magla će se razići te će u subotu i nedjelju biti i duljih sunčanih razdoblja. U ponedjeljak naoblačenje sa sjeverozapada, kiša, pad temperature zraka uz sjeverac. Od utorka pa do četvrtka promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i prohladno, a u petak prolaz fronte uz obilne oborine, osobito na Jadranu, te snijeg u planinskim krajevima.
Najviše dnevne temperature do kraja vikenda oko 17°C, a od ponedjeljka oko 5°C. Najniže dnevne temperature do kraja vikenda oko 7°C, a od utorka do kraja tjedna oko 2°C, u planinskim krajevima oko -3°C.
