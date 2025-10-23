Preokret u aferi veliki Agrokor: Lučić, Alagušić i Pandžić priznali krivnju i dobili blaže kazne

Tužiteljstvo je ranije izvijestilo da je sveukupna šteta za Agrokor preko 179 milijuna eura. Podsjetilo je i da je tijekom dopune istrage provedeno novo financijsko-knjigovodstveno vještačenje čiji troškovi s PDV-om iznose nešto iznad milijun eura. Ranije, skuplje vještačenje, sud je odbacio kao nezakonit dokaz jer su ga radili vještaci koji su bili u sukobu interesa.