"Trgovine i restorani su i dalje tu, ali nestao je onaj mediteranski duh svakodnevice: otvoreni prozori, ljudi koji s njih gledaju, čavrljaju, svađaju se oko sitnica", rekao je Krešić. Dodao je da je danas na svakom koraku prisutna "Igra prijestolja", dok se o stvarnoj povijesnoj važnosti grada, njegovim pjesnicima, inženjerima i diplomatima gotovo i ne govori.