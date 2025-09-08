Odzvonilo pijanim turistima u centru grada? Stiže zabrana prodaje hladnog alkohola u turističkim središtima

Neće više središta gradova izgledati kako sad znaju izgledati noću zbog pijančevanja, najavljuje ministar Šušnjar.
Vlada bi do kraja mjeseca trebala donijeti odluku o ukidanju dosadašnjih mjera subvencija cijena struje i plina za kućanstva i male poduzetnike te donijeti odluku o novim cijenama, a zasad je sigurno da mjere za najugroženije ostaju, što znači da će građani koji su i dosad imali pravo na vaučere, odnosno pomoć u plaćanju energenata, to pravo zadržati i ubuduće.
Što će biti s ostalim potrošačima, odnosno za koliko će im se povećati cijene energenata nije poznato ni nakon današnjeg susreta ministra gospodarstva Ante Šušnjara s novinarima.
Ministar je najavio da se do kraja godine planiraju i izmjene Zakona o trgovini kojima će se zabraniti prodaja rashlađenog alkohola na pojedinim lokacijama u turističkim središtima, a odluku o tome gdje će se i kada prodaja rashlađenog alkohola dopustiti, a gdje zabraniti, samostalno će donositi jedinice lokalne samouprave, prenosi Novi list od Ministarstva gospodarstva.
Zabrana se uvodi kako bi se spriječilo neprimjereno ponašanje turista u starim gradskim jezgrama izazvano opijanjem, čime se, kaže ministar, šalje loša slika o hrvatskom turizmu, a inače je riječ o praksi koje već koriste neke europske zemlje, poput Italije i Austrije.
"Neće više središta gradova izgledati kako sad znaju izgledati noću zbog pijančevanja. Takva kupnja nije moguća ni u nekim drugim zemljama", rekao je ministar.
Tako bi se, primjerice, prodaja ohlađenog alkohola mogla zabraniti na riječkom korzu, a dopustiti na Gornjoj Vežici. Zabrana bi podjednako vrijedila za kvartovske dućane, kioske i trgovačke lance, a na isti način će se određivati i vrijeme zabrane prodaje, dok bi se nerashlađeni alkohol mogao i dalje normalno kupovati.
