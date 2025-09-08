Odzvonilo pijanim turistima u centru grada? Stiže zabrana prodaje hladnog alkohola u turističkim središtima

Vlada bi do kraja mjeseca trebala donijeti odluku o ukidanju dosadašnjih mjera subvencija cijena struje i plina za kućanstva i male poduzetnike te donijeti odluku o novim cijenama, a zasad je sigurno da mjere za najugroženije ostaju, što znači da će građani koji su i dosad imali pravo na vaučere, odnosno pomoć u plaćanju energenata, to pravo zadržati i ubuduće.