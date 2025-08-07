Kaos s otpadom u srcu turističke sezone: Malo mjesto guši se u smeću, ne pomažu ni kazne

Mjesto u kojem zimi živi nešto više od stotinjak ljudi - ljeti grca u smeću.
Jedno istarsko mjesto muku muči s otpadom. Nesnosan smrad širi se na svakom uglu Barbarige. Problem je to u kojem mjesto grca samo i isključivo ljeti.
"Meni smeta pogotovo tamo jer na tom području i mi nosimo, ali što mogu", poručuje Milka iz Ljubljane. Prepričava kako je vidjela muškarca koji je iz auta bacao otpad. "Ja sam baš viknula, no on je odložio, ide dalje."
Da nekoga treba kazniti, smatra Rudi iz Samobora. "Kada ih kazne, onda neće više bacati", poručuje.
Kazne i do 1237 eura
I to su pokušali pa pojačali komunalni nadzor i digli kazne do zakonskog maksimuma. No, gomile smeća time su se tek ponešto smanjile.
"Mi smo krenuli prije s iznosom od 365 eura, ali kad smo vidjeli da nema efekta s tim iznosom, išli smo na kazne od 1237 eura. Drugi problem je ako mi kaznimo te ljude ovaj tjedan, drugi dolaze novi ljudi, koji nisu čuli za one prijašnje kazne", govori komunalni redar Roberto Ostoni za Dnevnik.hr.
Turista u Barbarigi, sudeći prema prijavama u turističkoj zajednici, baš i nema. Prateći statistiku nekomercijalnog smještaja, koji je ondje i najzastupljeniji, brojke su u golemom padu, a stanje na terenu pokazuje drugu sliku.
Velik broj prijava za iznajmljivanje "na crno"
"Kad je bio COVID, odnosno kad su postojale veće kontrole dolazaka i noćenja, ovdje je na području Barbarige bilo čak 300.000 noćenja na bazi cijele godine, a lani, koja je jedna upješna turistička godina, imali smo samo 17.000 noćenja", objašnjava Morena Smoljan Makragić iz Turističke zajednice grada Vodnjana.
Realna brojka je, računaju, oko četiri puta veća, a i velik je broj prijava za iznajmljivanje "na crno".
"Mi stalno pišemo nešto Inspekciji, šaljemo. Nešto se riješi, nešto nažalost ne, ostane otvoreno, nekad nedostaje dokaza..." prepričava Makragić.
"Ljudi su nervozni"
Uz mještane, koji kartice za spremnike nisu ni podigli, i uz one koji ih jednostavno ne provlače, problem je i smeće iz susjedstva.
"Ljudi su nervozni, ljuti jer žive trenutačno u smetlištu. A problem je to što Contrada počisti i za par sati smo na istome. Smeće dolazi izvana, izvan Barbarige, to je velik broj ilegalaca koji je po šumama i njivama", tvrdi Kristian Zečević, predsjednik vijeća Mjesnog odbora Barbariga - Betiga - Mandriol.
