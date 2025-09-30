Oglas

GREEN DESTINATIONS

Hrvatski turizam dobio veliko priznanje: Ove destinacije su među najboljima na svijetu

Hina
30. ruj. 2025. 14:28
Plitvička jezera
PIXSELL / Kristina Stedul Fabac

Međimurska županija, Mali Lošinj, nacionalni parkovi Plitvička jezera i Krka te Sveti Ivan Zelina svojim su projektima svrstani na listu top 100 najboljih održivih turističkih praksi u svijetu za 2025. globalne organizacije Green Destinations, izvijestili su iz tvrtke Tourism Lab.

Tourism Lab u Hrvatskoj operativno zastupa organizaciju Green Destinations, koja je na svojoj globalnoj konferenciji u francuskom Montpellieru, od 28. do 30. rujna, objavila listu top 100 destinacija s održivim turističkim praksama i dodijelila priznanja.

Osim što su na listi top 100, Nacionalni park Plitvička jezera dobio je i zlatno priznanje, dok su srebrna priznanja dobili Grad Varaždin i Međimurska županija.

Hrvatska je po ukupnom broju priznanja Green Destinations, njih deset, i ujedno certificiranih destinacija prema standardima te organizacije, među pet najboljih zemalja u svijetu, uz Australiju, Francusku, Portugal i Sloveniju, ističu iz Tourism Laba.

"Dokaz predanosti"

Tih deset certificiranih destinacija, koje su dobile i priznanja, su nacionalni parkovi Plitvička jezera, Krka i Mljet, županije Međimurska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka, te Varaždin, Mali Lošinj, Park prirode Telaščica i Klaster Lika.

"Dodjela priznanja i ove je godine bila prilika za promociju hrvatskog turizma i destinacija koje ulažu u održivi razvoj, a sve više je takvih koje prepoznaju‬‭ važnost‬‭ održivosti‬‭ i aktivno‬‭ rade‬‭ na‬‭ konkurentnom upravljanju turizmom. To je i dokaz predanosti svih djelatnika u turizmu, i posebice direktno odgovornih za upravljanje turizmom u destinacijama. U Hrvatskoj je trenutno deset turističkih destinacija s Green Destinations priznanjima, a još ih je nekoliko u procesu certificiranja", komentiraju iz te tvrtke.

Green Destinations International od 2016. kao globalna organizacija provodi certificiranje destinacija uz podršku regionalnih partnera, s ciljem podrške destinacijama i tvrtkama u poboljšanju kvalitete i održivosti. Više od 600 destinacija u 60 zemalja svijeta se pridružilo njihovim programima.

Teme
Turističke destinacije hrvatska nagrada turisti turizam

