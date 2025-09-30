Hrvatski turizam dobio veliko priznanje: Ove destinacije su među najboljima na svijetu

"Dodjela priznanja i ove je godine bila prilika za promociju hrvatskog turizma i destinacija koje ulažu u održivi razvoj, a sve više je takvih koje prepoznaju‬‭ važnost‬‭ održivosti‬‭ i aktivno‬‭ rade‬‭ na‬‭ konkurentnom upravljanju turizmom. To je i dokaz predanosti svih djelatnika u turizmu, i posebice direktno odgovornih za upravljanje turizmom u destinacijama. U Hrvatskoj je trenutno deset turističkih destinacija s Green Destinations priznanjima, a još ih je nekoliko u procesu certificiranja", komentiraju iz te tvrtke.