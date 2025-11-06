Više od četiri milijuna ljudi biralo najpoželjnije turističke destinacije: Hrvatska osvojila šest nagrada!

"Dubrovnik se istaknuo inovativnim mjerama kontrole broja posjetitelja, upravljanjem dolascima kruzera, poticanjem povratka stanovnika u staru gradsku jezgru te očuvanjem kvalitete života lokalnog stanovništva, čime je postao mjerilo održivog turizma. To prestižno priznanje potvrđuje da su dugoročne strategije održivosti grada prepoznate i cijenjene na međunarodnoj razini te da se Dubrovnik visoko pozicionirao na turističkoj karti svijeta. Čast je i što to dolazi s izrazito kompetitivnog i nama najvažnijeg emitivnog tržišta Ujedinjenog Kraljevstva, što je dodatni poticaj za daljnje pozicioniranje Dubrovnika kao vodeće destinacije na Mediteranu", poručio je direktor Turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković koji je preuzeo nagrade.