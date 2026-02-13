susretljivost domaćina
Ovo su najgostoljubivije turističke destinacije za 2026. Njih sedam nalazi se u Europi
Nove liste otkrivaju 10 gradova i 10 regija koje su u posljednjih 12 mjeseci pohvaljene zbog svoje gostoljubivosti.
Iako fotografije s putovanja često prikazuju prekrasne plaže ili arhitektonska čuda, uspomene koje nam najduže ostaju obično su povezane s ljudima koje smo usput upoznali, piše Euronews.
Preporuke za putovanja koje dobivate od prijatelja ili obitelji često uključuju komentare o susretljivosti lokalnog stanovništva, a to je svakako važan čimbenik pri rezervaciji putovanja, osobito u vrijeme kada prosvjedi protiv turizma svakog ljeta pune naslovnice.
Ljudi čine neko mjesto, a ako želite rezervirati putovanje ondje gdje su stanovnici poznati po tome da goste dočekuju raširenih ruku, Booking.com je objavio popis 10 gradova i 10 regija koje biste trebali posjetiti.
Najgostoljubiviji gradovi i regije u Europi
Montepulciano u južnoj Toskani u Italiji zauzeo je prvo mjesto na globalnoj ljestvici najgostoljubivijih gradova. Osim po susretljivim lokalnim stanovnicima, ovaj gradić na brežuljku poznat je po vinu Vino Nobile, crnom vinu koje se proizvodi u okolici, a brojni turisti dolaze na obilaske vinograda i degustacije.
Engleski lječilišni grad Harrogate našao se na četvrtom mjestu, pri čemu je opuštajući dan u toplicama među glavnim atrakcijama za posjetitelje. Posljednji na popisu gradova (ali nipošto najmanje vrijedan) je Klaipėda u Litvi. Šetnja šarmantnom starom gradskom jezgrom lučkoga grada nezaobilazna je, osobito za ljubitelje umjetnosti, jer su ulice prošarane skulpturama.
Četiri europske regije također su pohvaljene zbog gostoljubivosti: Navarra u Španjolskoj (treće mjesto), Saska u Njemačkoj (šesto), Overijssel u Nizozemskoj (osmo) i Epir u Grčkoj (deveto).
Iako je Navarra najpoznatija po utrci s bikovima koja se svakog srpnja održava u glavnom gradu Pamploni, turisti dolaze i zbog prirodnih ljepota poput polupustinje Bardenas Reales i šume Irati.
Saska nudi izvrsne gradske odmore u glavnom gradu Dresdenu i najvećem gradu Leipzigu, dok je Chemnitz 2025. bio Europska prijestolnica kulture. Overijssel je dom Giethoornu, takozvanoj „Veneciji sjevera“, kojom se može ploviti čamcima, kao i bivšem hanzeatskom gradu Kampenu, prepunom povijesnih građevina.
Epir, u kontinentalnom dijelu Grčke, popularan je među planinarima zahvaljujući planinskom lancu Pind, a tamošnja sela poznata kao Zagorochoria 2023. su uvrštena na UNESCO-ov Popis svjetske baštine.
Najgostoljubiviji gradovi i regije u svijetu
Magong, grad na otočju Penghu uz zapadnu obalu Tajvana, proglašen je drugim najgostoljubivijim gradom na svijetu. Posjetitelji dolaze na arhipelag zbog kristalno čistog mora, ali i povijesnih znamenitosti poput hrama Penghu Tianhou, najstarijeg hrama posvećenog božici Mazu u zemlji.
Treće mjesto zauzeo je San Martín de los Andes u Argentini, smješten uz slikovito jezero Lácar. Fredericksburg u Teksasu zaokružio je prvih pet. Nazvan po pruskom princu Friedrichu, ovaj mali grad poznat je po svojoj njemačkoj baštini.
Među ostalim gradovima u prvih deset nalaze se Pirenópolis u Brazilu, Swakopmund u Namibiji, Takayama u Japanu i Noosa Heads u Australiji.
Hidalgo u Meksiku, dom fascinantnog kanjona Prismas Basálticos s bazaltnim stupovima, proglašen je najgostoljubivijom regijom na svijetu, a slijede ga Newfoundland i Labrador u Kanadi, poznati po bogatom životinjskom svijetu. Na popisu deset najboljih regija nalaze se i američka savezna država Idaho, Himachal Pradesh u Indiji, Phang Nga u Tajlandu te Chiriquí u Panami.
Kako su sastavljene liste
Popisi najgostoljubivijih gradova i regija objavljeni su u sklopu nagrade Traveller Review Award 2026 platforme Booking.com.
Obje liste imaju za cilj istaknuti destinacije koje „nude gostoljubivost koja ostavlja trajan dojam kroz pažljive geste, srdačne interakcije i domaćine koji idu korak dalje“, a temelje se na broju nagrada koje je svaka destinacija osvojila.
Na popis su uvrštene one destinacije koje imaju veći udio nagrađenih objekata u odnosu na ukupan broj hotela, kuća za odmor i drugih smještajnih objekata navedenih na platformi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare