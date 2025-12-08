Oglas

suradnja desnice

Pavliček o DP-u: U naš savez ne pripadaju oni koji su se prodali za Judine škude

Hina
08. pro. 2025. 16:25
U hotelu Aristos u Buzinu stranka Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) odrzala je izvanredni sabor stranke na kojem osim clanova stranke DOMiNO sudjeluju i celnici partnerskih politickih stranaka s kojima se formira zajednicka politicka platforma.
Predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček izjavio je u ponedjeljak, komentirajući potpisivanje memoranduma o političkoj suradnji stranaka desnice, da među potpisnicima neće biti Domovinskog pokreta jer u taj savez "ne pripadaju oni koji su se prodali za Judine škude.

“Četiri političke opcije već imaju postignut dogovor, a vrata su i dalje otvorena Tomislavu Jonjiću. Isto tako, nadam se da će nam se pridružiti i Most”, rekao je Marijan Pavliček na konferenciji za novinare koja je održana na temu (ne)izgradnje nove Ekonomske škole u Vukovaru.

Na upit zašto kako među potpisnicima memoranduma nema Domovinskog pokreta, odgovorio je kako ne postoji mogućnost suradnje s tom strankom.

“Oni koji su se prodali za Judine škude neka ostanu tamo gdje jesu. U naš savez ne pripadaju”, poručio je Pavliček.

Memoronadum o suradnji potpisat će u utorak predsjednici DOMiNO-a Mario Radić, Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček i Bloka za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović, te predsjednica HSP-a Marina Logarušić, a potpisivanje je najavljeno u Amfiteatru Vukovarskog vodotornja.

Teme
Hrvatski suverenisti Marijan Pavliček Most (stranka) Politička suradnja Vukovar

