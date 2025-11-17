gradonačelnik vukovara
Pavliček o dolasku udruge VeDRA u Vukovar: Nisu dobrodošli. Zahtijevam da odustanu od svog čina
17. stu. 2025. 09:50
Gradonačelnik Vukovara, Marijan Pavliček, pričao je s našim reporterom Bornom Šmerom uoči obilježavanja Dana sjećanja u Vukovaru.
