Oglas

razdor u epp-u

Petero hrvatskih eurozastupnika glasalo protiv sigurnog i dostupnog pobačaja

author
N1 Info
|
22. pro. 2025. 09:31
Europski parlament
NICOLAS TUCAT / AFP

Zastupnici Europskog parlamenta prošlog su tjedna prihvatili prijedlog građanske inicijative kojom se od Europske komisije zatražila financijska potpora državama koje bi pružale sigurne prekide trudnoće za europske građanke koje tome nemaju pristup u svojim državama.

Oglas

Hrvatski zastupnici: 5 za, 5 protiv, dvoje suzdržanih

Inicijativa 'Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj' skupila je 1,21 milijuna potpisa diljem Europske unije, obvezavši time Europsku komisiju da se osvrne na taj prijedlog. U Europskom parlamentu u Strasbourgu privaćena je s 356 glasova 'za', 241 glasova 'protiv' i 48 suzdržanih. 

Hrvatski zastupnici u EU parlamentu bili su podijeljeni po tom pitanju. Zastupnik Možemo i europskih Zelenih Gordan Bosanac te SDP-ovi članovi u grupaciji europskih socijalista (Tonino Picula, Biljana Borzan, Marko Vešligaj i Romana Jerković) glasali su za prijedlog.

pobačaj glasanje europski parlament
Grafika: Gordan Bosanac, Možemo/Facebook

Tko je glasao protiv, a tko je bio suzdržan?

Zastupnik Domina i konzervativne grupacije ECR Stephen Bartulica te HDZ-ovi eurozastupnici Davor Ivo Stier, Tomislav Sokol, Karlo Ressler i Željana Zovko bili su protiv inicijative. HDZ-ovke Nikolina Brnjac i Sunčana Glavak glasale su suzdržano.

Podjele unutar HDZ-a oslonile su se i na razdor u grupaciji europskih pučana i demokršćana kojima HDZ pripada. 71 je glasao za inicijativu, dok je 68 njih bilo protiv, uz nekoliko suzdržanih.

Za inicijativu su u pravilu bili socijalisti, liberali, zeleni i krajnja ljevica, dok su protiv bili radikalna i krajnja desnica te konzervativci.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
EPP Moj glas, moj izbor davor ivo stier europska pučka stranka glasanje o pobačaju gordan bosanac pobačaj tonino picula željana zovko

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ