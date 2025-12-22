Petero hrvatskih eurozastupnika glasalo protiv sigurnog i dostupnog pobačaja

Inicijativa 'Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj' skupila je 1,21 milijuna potpisa diljem Europske unije, obvezavši time Europsku komisiju da se osvrne na taj prijedlog. U Europskom parlamentu u Strasbourgu privaćena je s 356 glasova 'za', 241 glasova 'protiv' i 48 suzdržanih.