Šefica sindikata: Ako se ukine porez na mirovine, oni s 800 eura će dobiti još 40

"Malo je neuobičajena situacija da se na mirovine plaća porez na dohodak. Porez na dohodak je prihod lokalne samouprave. Stoga, u kontekstu toga se trudimo povećavati mirovine, postavlja se pitanje ima li smisla da nakon što se mirovina isplati de facto u brutto iznosu, da jedan dio te mirovine odlazi jedinicama lokalne samouprave kao njihov prihod u smislu poreza na dohodak", rekao je ministar financija Marko Primorac.