Orešković: Nikome ne dopuštam da mi negira domoljublje, Hrvatska se brani istinom!

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se putem svog Instagram profila nakon što je primila prijetnje jednog dijela javnosti na njezinu inicijalnu poruku podrške književniku Miljenku Jergoviću.
"Oluja se osjeća u zraku. Ne samo ova koja dolazi s kišom i vjetrom. Ovo je kraj koji je u Oluji oslobođen. Moja kuća, moja njiva, moja djedovina. Nikome ne dopuštam da mi negira domoljublje, niti da svojim crnilom oblati sve za što se ginulo u Domovinskom ratu. Hrvatska se voli istinom!", napisala je Dalija Orešković.
Podsjetimo, Banski dvori osudili su danas prijeteće poruke upućene književniku Miljenku Jergoviću i saborskoj zastupnici Orešković.
"Osuđujemo prijeteće poruke usmjerene protiv gospodina Jergovića i gospođe Orešković, naglašavaju u petak iz Vlade. "U vezi s njihovim ciničnim navodima da iza spornih poruka stoje predsjednik Vlade Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, upućujemo na jučerašnju reakciju Vlade i na obraćanje predsjednika Vlade na sjednici Vlade", ističu Banski dvori.
