Šipić: Demografske mjere Darija Zurovca primjer su drugim sredinama u Hrvatskoj

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić izjavio je u petak u Svetoj Nedelji, gdje je bio u radnom posjetu, da bi mjere potpore obiteljima koje provodi taj grad, uključujući financiranje skrbi baka i djedova o djeci, mogle poslužiti kao primjer i drugim sredinama u Hrvatskoj.

Tijekom posjeta gradonačelnik Dario Zurovec predstavio je nove mjere namijenjene obiteljima čija djeca, zbog nedostatka kapaciteta, nisu upisana u vrtiće, priopćili su iz Ministarstva demografije i useljeništva. Među njima se izdvaja mjera "Baka - djed servis", kojom grad osigurava 360 eura mjesečno bakama i djedovima koji skrbe o unucima predškolske dobi.

Šipić je ocijenio da takav model može poslužiti kao primjer na nacionalnoj razini, istaknuvši da Sveta Nedelja pokazuje kako se strateškim vođenjem mogu postići rezultati koji potiču ostanak mladih obitelji i jačaju međugeneracijsku solidarnost.

Predstavljena je i mjera za nezaposlene roditelje, posvojitelje ili skrbnike s troje i više maloljetne djece, kojima se isplaćuje 360 eura mjesečno po djetetu koje nije upisano u vrtić.

Zurovec je naglasio da Grad kontinuirano ulaže u infrastrukturu te su u planu još dva nova vrtića, dodavši kako su naknade za novorođenčad među najvišima u Hrvatskoj i kreću se od 1500 do 4000 eura.

Grad je također povećao subvencije za boravak djece u vrtićima i obrtima za čuvanje na 360 eura mjesečno, dok je za treće i svako daljnje dijete vrtić u potpunosti besplatan.

"Grad Sveta Nedelja pokazuje da se odgovornom i strateški vođenom politikom mogu postići konkretni rezultati u demografiji. Ove mjere nisu samo socijalne, već i razvojne, jer stvaraju sigurnost, potiču ostanak mladih obitelji u Hrvatskoj i jačaju povjerenje građana u institucije", rekao je Šipić.