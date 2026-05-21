Julienne Bušić preminula u 78. godini

Kada je letio iznad Buffala, Bušić je jednom od domaćina u avionu uručio poruku koju je on odnio pilotu, a u njoj je pisalo da se u avionu nalazi pet bombi te da oni preuzimaju kontrolu nad letom. Pisalo je i da se jedna bomba nalazi u Grand Centralu. Otmičari su prijetili da će aktivirati bombe ako se ne ispune njihovi zahtjevi: objavljivanje deklaracije o hrvatskoj neovisnosti u New York Timesu, Chicago Tribuneu, Washington Postu, Los Angeles Timesu i International Herald Tribuneu u Parizu te izbacivanje tisuća letaka s otisnutom deklaracijom u Londonu, Parizu, Montrealu, Chicagu i New Yorku. Zahtjevi su uglavnom bili ispunjeni, svi su gradovi izbacili letke iz aviona ili helikoptera, a jedino Herald Tribune od prozvanih medija nije objavio deklaraciju.