Premijer u Kanadi
Plenković ide na utakmicu Hrvatske i Paname, vodi i ministre
Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravit će u posjetu Kanadi, od 22. do 24. lipnja 2026. godine u Torontu, Norvalu i Hamiltonu, priopćili su iz Vlade.
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Tijekom posjeta održat će bilateralni sastanak s kanadskim premijerom Markom Carneyjem, susresti se s hrvatskom zajednicom u Kanadi, kanadskim i hrvatskim gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname.
Uz predsjednika Vlade bit će ministar gospodarstva Ante Šušnjar i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
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