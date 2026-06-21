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Premijer u Kanadi

Plenković ide na utakmicu Hrvatske i Paname, vodi i ministre

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N1 Info
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21. lip. 2026. 09:31
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Andrej Plenković
Davor Visnjic/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravit će u posjetu Kanadi, od 22. do 24. lipnja 2026. godine u Torontu, Norvalu i Hamiltonu, priopćili su iz Vlade.

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Tijekom posjeta održat će bilateralni sastanak s kanadskim premijerom Markom Carneyjem, susresti se s hrvatskom zajednicom u Kanadi, kanadskim i hrvatskim gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname.

Uz predsjednika Vlade bit će ministar gospodarstva Ante Šušnjar i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

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Teme
andrej plenković kanada

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