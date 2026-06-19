Trik s bocom vode koji Nijemci koriste kada žele rashladiti stan bez paljenja klime

Za ovu metodu nije potrebno ništa što već nemate kod kuće: plastična boca od 1,5 litre, voda iz slavine i zamrzivač. Postupak je vrlo jednostavan – bocu napunite vodom, ali ostavite oko 20 posto praznog prostora kako ne bi pukla tijekom zamrzavanja. Stavite je u zamrzivač preko noći, a sljedećeg dana zaleđenu bocu postavite na višu policu, ormar ili drugi povišeni dio prostorije, piše Segre.com.