Plenković: Milanović stalno izvrće jednu lažnu tezu, a ostalo su bezvezarije

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izrazio je u petak zadovoljstvo procjenom Europske komisije da bi hrvatsko gospodarstvo ove godine trebalo ostvariti rast od šest posto i kazao da te potvrde potvrđuju ono što Vlada kontinuirano govori.

Europska komisija je revidirala proljetnu prognozu rasta za Hrvatsku za ovu godine sa 3,4 posto na šest posto. Vidimo da je to doprinos izvoza, ulaganja i EU fondova, mjera Vlade, potrošnje i turizma. Procjena od šest posto je nešto optimističnija, nego što je imala Vlada, kazao je Plenković novinarima nakon što je obišao 44. međunarodni sajam knjige – Interliber na Zagrebačkom velesajmu.

Ohrabruje da smo među pet država s najvišom stopom rasta u ovoj godini. To je jako dobar zalog za iduću godinu kad se očekuje usporavanje ekonomije, njihova procjena je 1 posto, a naša je na 0,7. Jako dobro konvergiraju procjene o inflaciji u idućoj godini, a ona je upola manja nego u ovoj godini, kazao je.

Premijer Plenković je istaknuo kako će Hrvatska sljedeće godine biti puno zaštićenija zbog članstva u eurozoni i gdje se odgovornom politikom javnih financija akumulirao jedan određeni fiskalni kapacitet za potporu građanima u energetskoj krizi.

Plenković je naglasio da Hrvatska zemlja ima jasan cilj – dva sidra su bila europodručje i Schengen i da će za koji tjedan ostvariti oba ta cilja.

Na investicijskom kreditnom rejtingu nam je to veliki uspjeh čije ćemo efekte s godinama u potpunosti razumjeti. Mi smo bili skromni u našoj procjeni, kazao je.

Za izjavu predsjednika Zorana Milanovića da je Vlada izručila Agrokor ruskim bankama kazao je da je laž, te da Milanović kao pravnik zna da su ruske banke bili kreditori bivšem vlasniku Todoriću, koje on nije bio u stanju vratiti njima, ali i brojnim drugima.

“On stalno izvrće tu jednu lažnu tezu, i to nije dobro da ostaje, a to da je Vlada izručila Agrokor ruskim bankama. To je laž”, rekao je Plenković.

Vlada je poduzela odvažan korak, spasila radna mjesta, dobavljače i OPG-ovce. Kompanija se digla s poda i vraća se na tržište u razinu. Ići s ovakvim tezama je lažno, pogotovo za osobu koja zastupa ruske stavove zadnjih godinu dana, kazao je premijer Plenković.

Plenković je izrazio očekivanja da će komemoracija u Vukovaru biti dostojanstvena s puno pijeteta i poštovanja prema poginulim hrvatskim braniteljima i svima koji su dali najviše za Hrvatsku.

Nitko ne govori o dvije kolone u Vukovaru. Milanović je očito odabrao ove godine otići u Škabrnju, što je dobro, kazao je.

Plenković je objasnio da će 17. studenoga poslijepodne otići u Škabrnju, nakon susreta sa španjolskim kraljem koji će tada boraviti u Hrvatskoj, a da će sutradan biti u Vukovaru kao što su „bili sve ove godine“.

