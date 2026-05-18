vrijede 1,4 milijuna eura
FOTO / Splitski vatrogasci dobili deset dronova i zapovjedno vozilo
Deset dronova i zapovjedno vatrogasno vozilo, ukupne vrijednosti veće od 1,4 milijuna eura, uručio je u ponedjeljak Vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije župan Blaženko Boban rekavši da je županija u nabavci sudjelovala s nešto više od pola milijuna eura.
Blaženko Boban istaknuo je kako su dronovi, zahvaljujući Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), ukomponirani kao sastavni dio zapovjednog vozila diljem cijele fronte mogućih požara na području županije.
"Iz tog će se zapovjednog vozila upravljati dronovima cijelim prostorom požarišta. Zahvaljujem svim vatrogascima i želim vam mirnu vatrogasnu, turističku i ljetnu sezonu", poručio je Boban.
Pročelnik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Tihomir Zec izjavio je kako će moderni dronovi nadograditi postojeći sustav, posebno Mobilno-komunikacijsko zapovjedni centar.
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Dronove će opsluživati njihovi operateri, a preko satelitskog prijemnika bit će vezani sa centrima u Zagrebu, Divuljama i Splitu, gdje će se u realnom vremenu moći gledati slike s terena.
"Uz to će nova oprema biti smještena u Vučevici, gdje će se u radu s dronovima obučavati vatrogasci, odnosno svi nadležni zapovjednici i njihovi djelatnici", dodao je Zec.
Sven Gotovac s FESB-a objasnio je da vatrogasnim dronovima nije jednostavno upravljati, treba znati snimati u raznim uvjetima i prenositi slike s lokacija u operativne centre.
"To je složen postupak obuke u kojem, zajedno s Hrvatskom vatrogasnom školom, pokušavamo definirati kurikulume i dovesti ih na razinu da budu u planu osposobljavanja", kazao je Gotovac.
Ukupna vrijednost opreme, nabavljene u okviru EU projekta "Smart Protect" i financirane kroz Intereg VI-A IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora, iznosi više od 1,4 milijuna eura.
Projektom se povećava prekogranična učinkovitost u rješavanju prirodnih i čovjekom uzrokovanih katastrofa, prvenstveno šumskih požara, devastacije kopna, ilegalnih odlagališta otpada i onečišćenja mora.
