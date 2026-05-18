Direktor Ryanaira je spreman i na "armagedon": "Slabiji prijevoznici bi mogli propasti"

Ryanair se pripremio za moguću “situaciju armagedona” usred krize s mlaznim gorivom, rekao je u ponedjeljak za CNBC financijski direktor niskobudžetne aviokompanije.
„Imamo li planove za neku vrstu armagedon situacije? Naravno da imamo, ali ne vidim da će do toga doći. Trenutačno letimo prema punom ljetnom redu letenja i planiramo nastaviti s punim rasporedom i tijekom zime“, rekao je Neil Sorahan u intervjuu za CNBC.
„Mislim da ćemo tijekom zime vidjeti kako će neki slabiji prijevoznici, koji su već imali problema prije rata, možda propasti“, dodao je Sorahan.
Dionice Ryanaira pale su 2,7 % u ranom trgovanju u ponedjeljak nakon objave godišnjih rezultata poslovanja. Od početka godine vrijednost dionice pala je 27,5 %.
Kompanija je osigurala (hedgirala) 80 % svojih ljetnih potreba za gorivom po cijeni od 668 dolara po metričkoj toni, navodeći „ekonomsku neizvjesnost“ uzrokovanu sukobom na Bliskom istoku i nastavkom blokade Hormuškog tjesnaca. Preostalih 20 % neosiguranog goriva „naglo je poskupjelo“ zbog volatilnosti cijena. Sorahan je rekao da aviokompanija „ne planira otkazivanja letova“.
Dodao je da ga ne bi iznenadilo kada bi tijekom zime neke europske aviokompanije „upale u ozbiljne probleme“, slično scenariju koji je zadesio Spirit Airlines u SAD-u. Ta je kompanija propala nakon što je kriza s mlaznim gorivom dodatno pogoršala njezine dugotrajne probleme, uključujući visoke dugove i rast troškova.
„Trenutačno se nalazimo na vrlo nestabilnom tržištu nafte. Prije nekoliko mjeseci postojala je zabrinutost oko opskrbe naftom, ali sada smo sve sigurniji da ovog ljeta neće biti problema s opskrbom“, rekao je Sorahan.
Objasnio je da Ryanair nije „pretjerano zabrinut“ zbog opskrbe mlaznim gorivom jer Europa sve manje ovisi o Hormuškom tjesnacu, a dobavljači sada nabavljaju naftu iz SAD-a, Venezuele, Brazila i drugih zemalja.
„Ipak, mislim da će cijene ostati više dulje vrijeme, što Ryanair stavlja u posebno snažnu poziciju zahvaljujući našem snažnom hedgiranju goriva“, rekao je Sorahan.
Izvršni direktor Ryanaira Michael O’Leary još je u travnju za CNBC prognozirao „stvarne propasti“ drugih aviokompanija ako cijena mlaznog goriva ostane visoka.
„Mislim da će biti propasti“, rekao je O’Leary. „Ako cijena ostane na 150 dolara po barelu tijekom srpnja, kolovoza i rujna, vidjet ćete propast europskih aviokompanija, a to bi srednjoročno vjerojatno bilo dobro za Ryanair.“
