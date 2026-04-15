Jandroković o aferama u skijaškom i judo savezu: Žao mi je što se uz sport vežu takve priče

Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u srijedu je, govoreći o navodnim nezakonitostima u skijaškom i judo savezu, poručio da oni koji su kršili zakon trebaju za to odgovarati te da mu je žao što se uz sport vežu ovakvi slučajevi.

Podijeli

Oglas

"Žao mi je što se uz sport vežu takve priče, skijaški savez je očito bio 'trigger', a ovo ostalo će se istražiti. Gdje postoje sumnje, nadležne državne institucije moraju utvrditi što je istina. Oni koji su kršili zakon, ako su kršili zakon, moraju odgovarati", rekao je Jandroković uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Prema navodima medija, u aferu je upleten bivši saborski zastupnik i politički tajnik HDZ-a Tomislav Čuljak. "Nisam razgovarao s njim, vidio sam to u medijima, ali ne mogu komentirati dok institucije ne kažu svoju riječ", kazao je Jandroković.

Upitan o medijskim nagađanjima prema kojima je ministar turizma i sporta Tonči Glavina tražio da se judo savezu preusmjeri novac iz Hrvatske lutrije u ime sponzorstva, predsjednik Sabora odgovara da ne vidi nikakvu odgovornost ministra.

"Pustimo nadležne institucije da se time bave. Kad vidimo kakva je situacija i što će reći, onda možemo dati konačnu presudu", poručio je.

Jandroković je, na upit novinara, rekao i kako mu je potpuno neprihvatljivo da Grad Zagreb odbija zahtjev organizatora Hoda za život koji će se održati 9. svibnja, da postave svoje zastave na gradske jarbole.

"Živimo u demokraciji i trebalo bi biti normalno da sve udruge koje su legalno registrirane imaju jednaki tretman. To pokazuje dozu isključivosti prema onima koji imaju drugačija uvjerenja i svjetonazor od onoga koji ima Tomislav Tomašević", rekao je.