Plenković obilazi Sisak, Glinu i Petrinju

Uoči pete godišnjice razornog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, premijer Andrej Plenković u ponedjeljak boravi u radnom posjetu Sisku, Glini i Petrinji, gdje obilazi obnovljene objekte i gradilišta višestambenih zgrada.
Posjet stradalom području premijer je započeo svečanim otvorenjem Centra znanja i planetarija – Gradska Munjara Sisak. Povijesna zgrada Munjare, u kojoj je 1907. godine otvorena elektrana, zahvaljujući kojoj je Sisak dobio električnu energiju prije Zagreba, do 1947. služila je za proizvodnju struje.
Nakon desetljeća zapuštenosti, taj vrijedan spomenik industrijske baštine temeljito je rekonstruiran i obnovljen te prenamijenjen u Centar znanja i planetarij, koji će biti dio obrazovnog sustava i nova atrakcija u turističkoj ponudi Siska.
“Obnova stradalog područja iskorištena je i za revitalizaciju Sisačko-moslavačke županije. Potpuna obnova bit će završena do 2030. godine te će Vlada i dalje biti pouzdan partner u ovim procesu”, poručio je Plenković.
U nastavku posjeta predsjednik Vlade, u pratnji potpredsjednika Vlade i ministra Branka Bačića te ministara Nine Obuljen Koržinek, Nataše Mikuš Žigman i Radovana Fuchsa, posjetit će Petrinju i Glinu.
U epicentru potresa, u Petrinji, Plenković će svečano otvoriti obnovljenu Glazbenu školu Frana Lhotke, jednu od važnih obrazovnih ustanova stradalih u potresu.
