Magyar: Vlada do sredine svibnja, odmah će poduzeti korake za oslobađanje sredstava EU-a

Pobjednik mađarskih izbora Peter Magyar u srijedu je rekao da bi njegova vlada mogla položiti prisegu do sredine svibnja te odmah poduzeti korake prema odmrzavanju milijardi eura suspendiranih sredstava Europske unije.
Magyarova stranka Tisza na izborima u nedjelju okončala je šesnaestogodišnju vladavinu desničarskog premijera Viktora Orbana, prototip za „iliberalne” konzervativne čelnike diljem zapadnog svijeta.
Orbanovi međunarodni saveznici, uključujući Moskvu i Washington, najavljuju suradnju i s Magyarom. Veliko povjerenje koje su mađarski birači dali nadolazećem premijeru omogućit će mu izmjenu ustava i poništavanje Orbanovih pravosudnih reformi koje su i navele EU da blokira sredstva.
Magyar je izdvojio četiri ključna područja na kojima će njegova vlada brzo djelovati kako bi izbjegla gubitak oko 10 milijardi eura iz fondova EU-a, do roka krajem kolovoza.
One uključuju antikorupcijske mjere poput pridruživanja uredu europskog javnog tužitelja (EPPO), povratka neovisnosti pravosuđa i istražnih tijela te vraćanja medijskih i akademskih sloboda.
Magyar je objavio da je s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen dogovorio početak neformalnih konzultacija i prije formiranja vlade kako bi se sredstva oslobodila prije „izuzetno tijesnog” roka.
Orban niječe da je kršio demokratske standarde i tvrdi da je njegova vlada nastojala zaštititi „kršćanski karakter” Mađarske od liberalnih ideja koje plasira Europska unija.
Magyar se u srijedu sastao s mađarskim predsjednikom Tamasom Sulyokom, Orbanivom saveznikom, za kojeg je najavio da će zatražiti da podnese ostavku.
„Rekao sam predsjedniku da su Mađari glasali za promjenu režima“, rekao je čelnik Tisze, dodajući da mu je Sulyok, predsjednik izabran u parlamentu, tijekom sastanka rekao da će „razmotriti” taj zahtjev.
Magyar je najavio da će iskoristiti dobivenu dvotrećinsku većinu da prisili Sulyoka na odlazak ako on na to ne pristane sam.
Njihova razmjena dala je prvi uvid u ono što analitičari opisuju kompliciranim putem koji čeka Magyara pri donošenju najavljenih reformi, budući da Orbanovi lojalisti godinama kontroliraju većinu ključnih javnih funkcija.
Magyar je u srijedu gostovao i na državnom mediju, po prvi put u godinu i pol dana. Tamo se posvađao s voditeljima koje je optužio da godinama služe Orbanu.
U objavi na Facebooku taj je intervju na državnoj televiziji opisao kao „posljednje trzaje tvornice laži”.
U sklopu širih mjera za povratak slobode tiska Magyar je najavio privremenu obustavu informativnog programa državnih medija za koji kritičari u zemlji i inozemstvu tvrde da je pod Orbanom postao vladino glasilo.
„Svaki Mađar zaslužuje javni servis koji prenosi istinu”, rekao je Magyar na državnom radiju Kossuth.
Reporteri bez granica, međunarodna organizacija za slobodu tiska sa sjedištem u Francuskoj, pozdravili su Magyarovu pobjedu, ističući kako ona pruža „priliku bez presedana” za oslobađanje medija iz blokade „predatora slobode tiska” Orbana.
PROČITAJTE JOŠ
