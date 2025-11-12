Plenković uzvraća Dončiću: Vi ste kao u Balkanskom špijunu - "Đura će ti oprostiti što te tukao"

Nakon desetak dana odmora, zastupnici su se danas vratili u sabornicu aktualnim prijepodnevom
SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić jedan je od zastupnika koji je premijeru postavio pitanje.
"U 2025. godini svjedočimo crnilu i nekim stvarima za koje nismo vjerovali da se mogu događati u Hrvatskoj. Da jedan društveni identitet pokušava namenuti vlastita pravila, a kao premijer biste trebali znati da upravo raznolikost identiteta čini nacijom boljom i otpornijom", rekao je Hajdaš Dončić.
"Društveni model doživio je kolaps", kazao je i osvrnuo se na ekonomski aspekt djelovanja koji kaže da se sveo na dvije komponente - EU fondove i osobnu potrošnju.
"On lagano kreće prema destrukciji. Spomenuli ste da BDP raste, što je možda točno za Vas, ali za građane - oprezno molim. On je i dalje na manje od 60 posto prosjeka EU-a, a plaća je oko 63 posto. Ono što iskonski ne razumijete da je udio profita i plaća - loš po plaće. Udio profita raste, a udio osobnog dohotka pada u BDP-u. To Vam je razlika između rasta i razvoja", rekao je Hajdaš Dončić.
Premijer Plenković mu je uzvratio:
"Zadnja brana normalnoj Hrvatskoj je ova Vlada. 2025. ste kao lijeva oporba otkrili nešto što htjeli zabranjivati - a to je pjevanje jedne pjesme. Račan vam je registrirao statut nekih udruga s iste tri riječi, i vi nama, nakon što ste mjesecima grogirani histerizirali o ustaštvu i povijesnom revizionzmu, otprilike ste kao u Balkanskom špijunu "Đuro će vam oprostiti što te tukao. Dakle vi tučete da smo mi svi ustaše, a nakon tri mjeseca - nema toga. Vi se bavite ekonomijom. Niste stvarali histeriju... Čovjek je održao koncert u glavnom gradu nakon dugo godina. To što niste išli u druge dijelove države je bit problema", rekao je o zabrani ZDS-a na lokalnoj razini.
"Pride može što hoće, Dugine boje - gdje god se okreneš sve su zastave tu. Hod za život - e ne može zastava. Pa što je to" rekao je i ustvrdio da je društveni model "najnormalniji" i da ga "frustrirana oporba" želi srušiti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
