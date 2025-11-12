Plenković uzvraća Dončiću: Vi ste kao u Balkanskom špijunu - "Đura će ti oprostiti što te tukao"

"Zadnja brana normalnoj Hrvatskoj je ova Vlada. 2025. ste kao lijeva oporba otkrili nešto što htjeli zabranjivati - a to je pjevanje jedne pjesme. Račan vam je registrirao statut nekih udruga s iste tri riječi, i vi nama, nakon što ste mjesecima grogirani histerizirali o ustaštvu i povijesnom revizionzmu, otprilike ste kao u Balkanskom špijunu "Đuro će vam oprostiti što te tukao. Dakle vi tučete da smo mi svi ustaše, a nakon tri mjeseca - nema toga. Vi se bavite ekonomijom. Niste stvarali histeriju... Čovjek je održao koncert u glavnom gradu nakon dugo godina. To što niste išli u druge dijelove države je bit problema", rekao je o zabrani ZDS-a na lokalnoj razini.