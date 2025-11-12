Aktualno prijepodne / Burno u Saboru: "Ovako, premijeru, više ne ide"

Nakon desetak dana odmora, zastupnici su se danas vratili u sabornicu aktualnim prijepodnevom
Ždrijeb je odlučio da prvo, od ukupno 40 zastupničkih pitanja na aktualcu, postavi nezavisni Armin Hodžić, a posljednje HDZ-ova Danijela Blažanović.
Nova sjednica Hrvatskog sabora održavat će se do sredine prosinca do kada se mora donijeti i državni proračun za 2025.
Nakon "aktualnog prijepodneva" pred zastupnicima će se naći konačni prijedlog zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora.
Time bi se vlada ovlastila da u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog zasjedanja novoizabranog Hrvatskoga sabora uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim donošenja ili izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Hrvatski sabor.
To ovlaštenje je vremenski ograničeno na razdoblje u kojem Hrvatski sabor redovito ne zasjeda, odnosno na razdoblje od 15. prosinca 2025. do 15. siječnja 2026. te od 15. srpnja 2026. do 15. rujna 2026.
Glasovac: Ljubav prema domovini treba se pokazivati mržnjom prema drugom?
Pitanje ministru demografije Šipiću postavila je SDP-ova Sabina Glasovac.
"Kako se ljudi mogu osjećati sigurno kada vaši ministri opravdavaju napad na nacionalne manjine, a huligane koji prekidaju kulturne mnanifestacije nazivaju finim momcima. Premijer pokušava u atmosferi koju godinama nismo osjetili, atmosferi podjela i netrpeljivost, pokušava odati privid smirenosti, kao da se ništa ne događa. Zapravo, vatra se ne gasi pa se pravimo da vatre nema.
Pitam vas kao DP-ovog ministra - kakvu poruku vi kao ministar demografije šaljete mladim ljudima koji bi trebali ostati ovdje graditi svoju budućnost? Jel se toleriranjem ovakvih događaja šalje poruka da treba vikati još glasnije? Da ljubav prema domovini treba pokazivati mržnjom prema drugome?" upitala je Glasovac.
Bakić poziva na promjenu smjera: Mržnja i bijes valjaju se ulicama
Osmo pitanje postavio je zastupnik Možemo, Damir Bakić.
"Od ljeta naovamo širi se crni val koji preplavljuje Hrvatsku. Pod krinkom domoljublja i nedostojnog pozivanja na branitelje, Hrvatskom sve jače odjekuje ustaški pozdrav i klicanje ustaškoj državi. Mržnja i bijes valjaju se ulicama, a fizičko nasilje je prijeteći blizu. Poštovani premijeru, to mora stati", rekao je pa nastavio:
"Govorite da je za napade na srpsku zajednicu i veličanje fašizma kriva ljevica. Na obranu od tih apsurdnih tvrdnji neću trošiti riječi. Besmisleno je. No ovdje nije bitna naša stranka, nego što će se dogoditi našoj zemlji jer društveni razdor svakim danom sve je veći. Nema koristi od međusobnog optuživanja. Vrijeme je da se svi suprotstavimo zloćudnim pokušajima rehabilitranja fašističke i zločinačke države, kao i rastućem nasilju.
Vrijeme je da svi, danas i ovdje, smanjimo tenzije, ali i da svi jednako odlučno stanemo u obranu Ustava, ustavnih vrijednosti, jasno i nedvosmisleno", rekao je Bakić.
"Država financira 100 posto obnove u Zagrebu"
"Nisam od vas navikao dobivati pitanja ideološkog karaktera", započeo je odgovor premijer Plenković. Izjavio je da država "financira 100 posto obnove u Zagrebu. Kolegica Raukar Gamulin se smije. Nemojte se smijati na istinu. Tko je obnovio škole, vrtiće, privatne zgrade, kulturne i sakralne baštine", pitao je i nastavio nabrajati ulaganja u kulturu.
"Na vaš apel da nešto stane, neko crnilo, neka rehabiiltacija NDH-a? To nije politika naše Vlade, pitajte predstavnike nacionalnih manjina. Lijevi spektar se iznenadio da 500.000 ljudi voli Thompsonove domoljubne pjesme. Vi cijeli njegov opus želite svesti na tri riječi pjesme nastale u Domovinskom ratu", odgovara Plenković. Nakon što ste odobrili koncert 5.7., nastavlja, nakon kaznenih djela vezano uz Kostanjevića i Hipodrom, kažete 27.12. može, a 28.12. ne može. To nije normalno. Ja ne znam što radite vi. Ako mislite da ste s tim zaustavili povijesni proces rehabilitacije NDH, mi to nismo, mi to ne radimo. Mi smo osudili neprihvatljivi i sramotan incident u Splitu. Mene je bilo sram kao premijera kad sam vidio što se dogodilo malodobnoj djeci i starijim ljudima. Sram me bilo, tako sam i nastupio", rekao je.
Bakić: "Ljudi na ulicama koriste ustaške pokliče i pozivaju na NDH i Treći Reich"
Bakić mu je odgovorio: "Govorili ste da smo kriv što smo dozvolili koncert. Sad se govori da smo krivi što koncert zabranjujemo. Tako govore najviši Vladini dužnosnici. Nisam rekao da ohrabrujete incidente, ono što sam rekao da svi zajedno, najodlučnije, bez "ali", neizostavno osudimo sve loše što se događa u našem društvu.
Ovako premijeru, više ne ide. Nedopustivo je da crnokošuljaši na našim ulicama, u našim gradovima, koriste nacističke i ustaške simbole i pokliče, pozivaju na NDH i Treći Reich. Pozivam vas da promijenite smjer. Dvostruke konotacije i dvosmislene osude samo ohrabruju takve ljude. Vaš ministar je ustaše nazvao hrvatskom vojskom. Ovo ljeto. Rekao je da će se neke stvari "početi mijenjati", i počele su se mijenjati", rekao je Bakić.
Jeckov o atmosferi otkazivanja događanja
Peto pitanje postavlja zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov koja je podsjetila da je na današnji dan 1995. potpisan Erdutski sporazum.
"Njegov značaj se umanjuje, a doprinos srpske zajednice gotovo se i ne spominje. Njime se Srbima garantira kulturna i prosvjetna autonomija. Gospodine premijeru, danas, nakon 30 godina, 27 godina od završetka procesa mirne reintegracije imamo atmosferu u kojoj se manifestacije srpske zajednice odlažu i otkazuju iz sigurnosnih razloga. Zašto je to tako i što kanite poduzeti", postavila je pitanje Jeckov.
"Hrvatska je danas samopouzdana i snažna"
Plenković je odgovorio da je njegova želja da se svi u Hrvatskoj osjećaju dobro. "Hrvati naravno, ali i svi pripadnici nacionalnih manjina. Da to nije samo deklaratorna politika, govori i operativni programe pa i sredstva. To radimo stoga što smo svjesni snage hrvatske države danas koja je nastala u Domovinskom ratu i vodstvu Tuđmana", rekao je i nastavio nabrajati sve "ostvarene ciljeve".
"Hrvatska je sada samopouzdana i snažna, ima snage štititi manjine u društvu bez ikakvih ograda. Bez da gledamo tko je kakav. To je politika naše Vlade. Da li se to baš svakom akteru sviđa, očito ne. Ali mi na toj politici ustrajemo", ustvrdio je.
Podsjetio je na dolazak Borisa Miloševića u Knin na obljetnicu Oluje. "Prvi događaj takve vrste", rekao je. "Uvijek ima aktera kojim žele skupiti bodove na političkom antagonizmu prema srpskoj manjini. Incident u Splitu je bio nepotreban i sramotan. U petak - također nepotrebno. Odabir događaja, izložbe je po nama bio loš odabir. Ajmo se vratiti malo u normalne okvire i međusobno se podržavati", rekao je premijer u odgovor SDSS-ovoj zastupnici.
No Dragana Jeckov nije bila zadovoljna odgovorom.
"Do sada smo bili zemlja u kojoj turizam čini najznačajniji dio našeg BDP-a. Ne treba nas čuditi da smo proglašeni najsigurnijom europskom zemljom za noćne šetnje, ali treba nas čuditi da maskirani ljudi rastjeruju ljude s manifestacijama. Gospodine premijeru, slažem se s vama da se trebaju smanjiti tenzije. Jednako se slažem s vama kao što su ljudi prije 30 godina imali hrabrosti potpisujući Erdutski sporazum. Ako su mogli oni, zašto ne bismo mogli i mi?", pitala je Jeckov.
Hajdaš Dončić: Društveni model doživio je kolaps
Treći na redu pitanje postavlja lider oporbe Siniša Hajdaš Dončić.
"U 2025. godini svjedočimo crnilu i nekim stvarima za koje nismo vjerovali da se mogu događati u Hrvatskoj. Da jedan društveni identitet pokušava namenuti vlastita pravila, a kao premijer biste trebali znati da upravo raznolikost identiteta čini nacijom boljom i otpornijom", rekao je Hajdaš Dončić.
"Društveni model doživio je kolaps", kazao je i osvrnuo se na ekonomski aspekt djelovanja koji kaže da se sveo na dvije komponente - EU fondove i osobnu potrošnju.
"On lagano kreće prema destrukciji. Spomenuli ste da BDP raste, što je možda točno za Vas, ali za građane - oprezno molim. On je i dalje na manje od 60 posto prosjeka EU-a, a plaća je oko 63 posto. Ono što iskonski ne razumijete da je udio profita i plaća - loš po plaće. Udio profita raste, a udio osobnog dohotka pada u BDP-u. To Vam je razlika između rasta i razvoja", rekao je Hajdaš Dončić.
Premijer Plenković mu je uzvratio:
"Zadnja brana normalnoj Hrvatskoj je ova Vlada. 2025. ste kao lijeva oporba otkrili nešto što htjeli zabranjivati - a to je pjevanje jedne pjesme. Račan Vam je registrirao statut nekih udruga s iste tri riječi, i Vi nama, nakon što ste mjesecima grogirani histerizirali o ustaštvu i povijesnom revizionzmu, otprilike kao u Balkanskom špijunu "Đuro će vam oprostiti što te tukao. Dakle vi tučete da smo mi svi ustaše, a nakon tri mjeseca - nema toga. Vi se bavite ekonomijom. Niste stvarali histeriju... Čovjek je održao koncert u glavnom gradu nakon dugo godina. To što niste išli u druge dijelove države je bit problema", rekao je o zabrani ZDS-a na lokalnoj razini.
"Pride može što hoće, Dugine boje - gdje god se okreneš sve su zastave tu. Hod za život - e ne može zastava. Pa što je to" rekao je i ustvrdio da je društveni model "najnormalniji" i da ga "frustrirana oporba" želi srušiti.
Benčić o Zakonu o prostornom uređenju
Drugo pitanje je ono Sandre Benčić.
"Vjerujem da se sjećate ove fotografije. Hotel u Postirama, cinično nazvan "The View" postao je simbol investicijske grabeži. Zašto?
Oteo je pogled cijelom mjestu da bi mogao za jako velike novce prodavati gostima. Ova bi fotografija mogla biti cover photo za Vaš Zakon o prostornom uređenju. Taj zakon možemo skraćeno zvati "Lex Nobilo" jer se investitorima omogućuje da grade tamo gdje nema osnovne infrastrukture, da grade na poljoprivrednom pa i šumskom zemljištu ako samo kažu "priuštivo stanovanje", rekla je zastupnica Možemo.
"Mislio sam da ćete me pitati kako se fabricira glas premijera u aferi Kekin i njenog muža i gospodina Nobila. On spada u Vaše političko jato, SDP-ovo i Možemo", započeo je premijer. Komentirao je i pitanje.
"Promašili ste tjedan, idući tjedan je rasprava o sva tri zakona. Vodite računa da dobro proučite Zakon", rekao je premijer i dodao da "zakon ide u pozitivnom smjeru".
"Kriva legitimacija, kriva adresa. Odite u Krapinu, a za vjerodostojnost pitajte Hajdaša Dončića", rekao je Plenković.
Benčić mu je uzvratila da "Zakon ima cilj opstruirati jedinice lokalne samouprave koje žele štititi prostor GUP-ovima, logikom grabeži. "Želite bypassati zakon da umjesto lokalne samouprave dozvole izdaje Vaš kurir Bačić", rekla je. Spomenula je i Bandićev GUP koji je, kako kaže, Vlada sad "prepisala u Zakon koji će vrijediti za cijelu Hrvatsku.
"Ono što ćete vi omogućiti je da tko kaže "priuštivo stanovanje" može izvlastiti ljude s njihove zemlje i graditi stanove kako bi te iste stanove njihovoj djeci mogao prodavati 4000 eura po kvadratu.
Kako se liječe strani radnici?
Nezavisni Armin Hodžić podignuo je pitanje zdravstvene skrbi stranih radnika. "Mislim da to nije stavka u proračunu kojem se ostvara enorman prihod", rekao je, a ističe da je iznos veliki za prosječni budžet obitelji stranih radnika, pogotovo onih s malom djecom.
Ministrica Irena Hrstić odgovorila je da Vlada radi na poboljšanju sustava i dostupnosti. "Sama djeca ukoliko imaju regulirani građanski status imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Kada govorimo o privremenom boravku i povremenim dolascima - roditelji moraju mjesečno uplaćivati za redovnu zdravstvenu zaštitu, a što ovisi o osnovici", rekla je opravdavajući porast naknade.
Premijer uoči aktualca
Prilikom dolaska u Sabornicu premijer Plenković kratko je rekao kako je spreman za aktualno prijepodne.
Upitan za komentar prijašnjih aktualaca te gube li oni smisao, kaže kako je to dobra prilika za poziciju i opoziciju da upute pitanja Vladi
"Danas možda bude super", dodao je.
