Aktualno prijepodne / Burno u Saboru: "Ovako, premijeru, više ne ide"

"Država financira 100 posto obnove u Zagrebu"

"Nisam od vas navikao dobivati pitanja ideološkog karaktera", započeo je odgovor premijer Plenković. Izjavio je da država "financira 100 posto obnove u Zagrebu. Kolegica Raukar Gamulin se smije. Nemojte se smijati na istinu. Tko je obnovio škole, vrtiće, privatne zgrade, kulturne i sakralne baštine", pitao je i nastavio nabrajati ulaganja u kulturu.

"Na vaš apel da nešto stane, neko crnilo, neka rehabiiltacija NDH-a? To nije politika naše Vlade, pitajte predstavnike nacionalnih manjina. Lijevi spektar se iznenadio da 500.000 ljudi voli Thompsonove domoljubne pjesme. Vi cijeli njegov opus želite svesti na tri riječi pjesme nastale u Domovinskom ratu", odgovara Plenković. Nakon što ste odobrili koncert 5.7., nastavlja, nakon kaznenih djela vezano uz Kostanjevića i Hipodrom, kažete 27.12. može, a 28.12. ne može. To nije normalno. Ja ne znam što radite vi. Ako mislite da ste s tim zaustavili povijesni proces rehabilitacije NDH, mi to nismo, mi to ne radimo. Mi smo osudili neprihvatljivi i sramotan incident u Splitu. Mene je bilo sram kao premijera kad sam vidio što se dogodilo malodobnoj djeci i starijim ljudima. Sram me bilo, tako sam i nastupio", rekao je.

Bakić: "Ljudi na ulicama koriste ustaške pokliče i pozivaju na NDH i Treći Reich"

Bakić mu je odgovorio: "Govorili ste da smo kriv što smo dozvolili koncert. Sad se govori da smo krivi što koncert zabranjujemo. Tako govore najviši Vladini dužnosnici. Nisam rekao da ohrabrujete incidente, ono što sam rekao da svi zajedno, najodlučnije, bez "ali", neizostavno osudimo sve loše što se događa u našem društvu.

Ovako premijeru, više ne ide. Nedopustivo je da crnokošuljaši na našim ulicama, u našim gradovima, koriste nacističke i ustaške simbole i pokliče, pozivaju na NDH i Treći Reich. Pozivam vas da promijenite smjer. Dvostruke konotacije i dvosmislene osude samo ohrabruju takve ljude. Vaš ministar je ustaše nazvao hrvatskom vojskom. Ovo ljeto. Rekao je da će se neke stvari "početi mijenjati", i počele su se mijenjati", rekao je Bakić.