Počela sezona ljetnih radova u Zagrebu. Najveće gradilište je na istoku grada

Do 19. lipnja traju radovi na prvoj fazi asfaltiranja Ulice Vida Ročića od ulice Meducin do Markuševečkog Popovca. Radovima je obuhvaćena zamjena asfaltnog zastora u punoj širini prometnice i popravak utonulih poklopaca komunalnih instalacija. Prva faza radova od ulice Meducin do ulice Markuševečka Trnava traje do 19. lipnja, a nakon toga počinje druga faza radova od ulice Markuševečka Trnava do Markuševečkog Popovca.