ivan orešković

Počelo dokazno ročište za Vjesnik, odvjetnik prvoosumnjičenog: "Poriče krivnju"

author
N1 Info
|
21. stu. 2025. 17:56
21.11.2025., Zagreb - Ivan Oreskovic, odvjetnik prvooptuzenog u slucaju Vjesnik.
Josip Regovic/PIXSELL

Na zagrebačkom Županijskom sudu počelo je dokazno ročište na kojem trebaju biti ispitani maloljetnici koji su svjedočili izbijanju požara u zgradi Vjesnika.

Nakon što oni budu ispitani kao svjedoci pred sutkinju istrage će bit dovedena i dvojica 18-godišnjaka koje se sumnjiči da su izazvali požar.

Ivan Orešković, branitelj jednog od njih kazao je kako obrana smatra da nema osnova za određivanje istražnog zatvora te je naveo da će obrana, ako sud bude smatrao da tih osnova ipak ima, predložiti određivanje istražnog zatvora u domu.

Kazao je i da je njegov klijent iznio obranu te je zanijekao krivnju. Rekao je i da mladić nije imao do sada nikakvih problema sa zakonom, prenosi Večernji.

