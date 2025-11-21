Drska prevara! Unajmio tuđi stan na tri dana pa ga oglasio za dugoročni najam za 450 eura i nestao s novcem

Ovu srijedu primio sam poziv jedne klijentice koja je na platformi za iznajmljivanje rezervirala dva noćenja u mom stanu od petka i zvala me da me pita je li to u redu. Odgovaram joj da je i da će dobiti sve potrebne podatke, no ona mi na to kaže da upravo sada dolazi iz mog stana i da je tamo u tijeku razgledavanje stana u svrhu dugoročnog iznajmljivanja. Odmah zovem policiju i dolazim ispred stana.