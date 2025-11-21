NEVJEROJATNA PRIČA
Drska prevara! Unajmio tuđi stan na tri dana pa ga oglasio za dugoročni najam za 450 eura i nestao s novcem
Studenti i ostali koji tražite stan za iznajmljivanje - oprez! Donosimo priču iz Zagreba o drskim prevarantima koji unajmljuju stanove za kratkoročni najam - a potom ih oglase na internet oglasnicima, pokazuju zainteresiranim podstanarima za dugoročni najam kojima uzmu predujam - pa zbrišu! Naša Katarina Plantak razgovarala je s Markom Kovačićem, vlasnikom čiji se stan našao na meti jedne takve prijevare. Opisao nam je što se dogodilo
"Prijevara je vrlo zanimljiva i inovativna.
Ovu srijedu primio sam poziv jedne klijentice koja je na platformi za iznajmljivanje rezervirala dva noćenja u mom stanu od petka i zvala me da me pita je li to u redu. Odgovaram joj da je i da će dobiti sve potrebne podatke, no ona mi na to kaže da upravo sada dolazi iz mog stana i da je tamo u tijeku razgledavanje stana u svrhu dugoročnog iznajmljivanja. Odmah zovem policiju i dolazim ispred stana.
Tamo se nalazim sa ženom koja mi je to dojavila, a koja je isto zvala policiju.
Skriveni iza zgrade čekamo policiju, a u međuvremenu prevaranti operiraju po stanu i pokazuju ga zainteresiranim "žrtvama".
Mi čekamo policiju koju smo na vrijeme obavijestili pa imamo idealnu situaciju da prevarante uhvatimo na djelu. Međutim, to sve s policijom je toliko trajalo da, kada su odlučili s nama ući u stan, prevaranata tamo više nije bilo", ispričao nam je Marko.
"Oni su unajmili moj stan na tri dana. Izvjesni Bruno Horvat iz Slovenije je unajmio u utorak stan za tri noći, last minute ponuda. On je već u srijedu ujutro, s fotografijama stana, objavio oglas u kojem navodi da iznajmljuje stan na godinu dana po cijeni od 450 eura mjesečno plus polog od 450 eura. Do kraja tog dana imao je dvije i pol tisuće pregleda oglasa. Koliko je bilo ljudi taj dan na razgledu stana - ne znamo, koliko su dali novca ne znamo i koliko će ih danas doći da se usele - ni to ne znamo.
Jedino što sam pronašao od stvari prevaranata su 11 kuverti na kojima je pisalo ime ulice gdje se nalazi moj stan i u njima pripremljeni ugovori. Dvije kuverte su bile prazne", rekao je Marko koji je razočaran reakcijom policije.
"Začudila me ta reakcija i njihova sporost. Nisam se osjećao niti sigurno niti da me itko štiti, s tim da su mi prvi policajci koji su izašli na teren rekli da ih takvi slučajevi ne zanimaju. Zanimljiviji su im krvi delikti, rekli su mi", kaže Marko koji je uputio apel svim ljudima koji su u procesu iznajmljivanja stanova da provjere vlasničke listove kako ne bi bili prevareni.
