Policija oduzima pirotehniku djeci po Splitu i kažnjava roditelje, ali problem se ne rješava

Unatoč konstantnim apelima policije o opasnosti korištenja pirotehnike, još je 12 roditelja prekršajno prijavljeno jer su im djeca mlađa od 14 godina koristila petarde, zbog čega su oduzeli 135 komada različitih pirotehničkih sredstava, doznaje se u splitskoj policiji.
Policajci su na splitskom području u jedanaest odvojenih događaja utvrdila da djeca mlađa od 14 godina posjeduju ili koriste pirotehnička sredstva te su oduzeli 135 komada različitih sredstava.
Tijekom obilaska Splita u ponedjeljak oko 16 sati policijski službenici primijetili su dva dječaka od 12 i 13 godina, koji su se pokušala udaljiti. Kod njih su pronađena pirotehnička sredstva kakva maloljetnici ne smiju imati, kategorije F2 i F3.
Dječaci su predali su policijskim službenicima 20 komada pirotehnike. Završili su u policijskoj postaji, a protiv roditelja su podnesene prekršajne prijave.
Oko 19 sati policija je od dvojice 13-godišnjaka oduzela 28 komada pirotehničkih sredstava, a u istom vremenu na drugom kraju grada kod 12-godišnjaka je pronađeno 56 komada pirotehničkih sredstava F2.
Policija je najavila kako će o svemu izvijestiti Hrvatski zavod za socijalni rad, a uputit će i obavijest Državnom inspektoratu radi nadzora rada trgovina.
Jučerašnji događaj u kojem je teško ozlijeđeno dijete dokaz je da niti jedno pirotehničko sredstvo nije za djecu, kaže policija.
Po do sada utvrđenim informacijama, dječak je palio pirotehničko sredstvo, rakete koje se pale na tlu, a aktiviraju u zraku, no jedna se od njih aktivirala na tlu i teško ga ozlijedila. Na mjestu događaja je obavljen očevid i u tijeku je istraživanje. Na mjestu događaja pronađena su ispražnjena kućišta pirotehničkih sredstava P1 i F2.
Oduzeta pirotehnička sredstva su izuzetno opasna te je postupanjem policije spriječena mogućnost da se djeca ozbiljno ozljede. S obzirom na veličinu i nazive (Muerte, Cobra) i nestručnoj osobi jasno je da takve naprave ne bi smjele završiti u dječjim rukama, naglašava policija.
