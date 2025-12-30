Policija oduzima pirotehniku djeci po Splitu i kažnjava roditelje, ali problem se ne rješava

Po do sada utvrđenim informacijama, dječak je palio pirotehničko sredstvo, rakete koje se pale na tlu, a aktiviraju u zraku, no jedna se od njih aktivirala na tlu i teško ga ozlijedila. Na mjestu događaja je obavljen očevid i u tijeku je istraživanje. Na mjestu događaja pronađena su ispražnjena kućišta pirotehničkih sredstava P1 i F2.