Neobično ime u mobitelu nekad drugog najmoćnijeg čovjeka Ukrajine: "Ako ih ne zaustavite, dobit će vlast"

Na suđenju Andrju Jermaku, nekoć drugim najmoćnijim čovjekom Ukrajine, pažnju države nisu zaokupile optužbe za korupciju ili ogromna jamčevina za koju je rekao da si ne može priuštiti,već kontakt spremljenom u njegovom telefonu kao "Veronika Feng Shui".
Ispostavilo se da je Jermak navodno tražio savjet gatare usred političkih previranja, pri čemu je ona poticala bivšeg pomoćnika Volodimira Zelenskog da eliminira svoje neprijatelje.
Jermak bio je šef kabineta ukrajinskog predsjednika i najbliži povjerenik tijekom većeg dijela ruske invazije, prije nego što je u studenom dao ostavku zbog povezanosti s višemilijunskim korupcijskim skandalom koji je zahvatio predsjednikov unutarnji krug.
Tijekom saslušanja u četvrtak, piše Telegraph, tužitelji su tvrdili da je Jermak s gatarom podijelio datume rođenja saveznika i protivnika, tražeći njezine savjete o tome kako se nositi s dužnosnicima za borbu protiv korupcije, novinarima i političarima koji su mu se suprotstavili.
"Veronika Feng Shui" rekla mu je da eliminira svoje neprijatelje dok je Jermak još uvijek bio pod zaštitom predsjednika, prema Uredu posebnog tužitelja za borbu protiv korupcije.
"Ako ih ne zaustavite, dobit će vlast"
Veronika je identificirana kao 51-godišnja stanovnica Kijeva Veronika Anikievich, koja profesionalno radi kao astrologinja i gatara. Jemak je navodno tražio njezin savjet, između ostalih, o Olehu Tatarovu, zamjeniku predsjedničkog ureda, Viktoru Liashku, ministru zdravstva, i Irini Venediktovoj, bivšoj glavnoj tužiteljici.
Njen savjet proširio se čak i na imenovanje premijera Ukrajine. U jednoj poruci, Anikievich je napisala: "Ako ih ne zaustavite, dobit će vlast. Situacija je - ili vi ili oni."
Prema tužiteljima, Anikievich, koja se još nije oglasila o optužbama, imala je zaseban telefon isključivo za komunikaciju s Jermakom. On je, pak, porekao tvrdnje, navodeći da poznaje nekoliko Veronika te da "definitivno nije komunicirao s gatarama".
Stiglo je očitovanje iz Ureda prdsjednika. Dmytro Lytvyn, predsjednikov savjetnik, pojasnio je da se "ezoterizam, numerologija i feng shui ne prakticiraju u predsjedničkom uredu".
Lokalni mediji izvijestili su da je otac Veronike Anikievich državljanin Rusije koji je 2015. godine vodio okružnu podružnicu proruska politička stranka u Ukrajini Oporbenog bloka, Hersonska oblast. On i dalje živi u sada okupiranom gradu i prethodno je objavljivao fotografije s ruskim simbolima.
"Nisam bio spreman za ovo"
Tužitelji tvrde da je Jermak prao velike svote novca izgradnjom luksuznog stambenog naselja na periferiji Kijeva.
Sud je odlučio da ga se smjesti u pritvor u trajanju od 60 dana, osim ako ne plati jamčevinu. Jermak, koji je porekao optužbe i rekao da će se žaliti na odluku, pojavio se na sudu u odijelu i sa značkom u bojama ukrajinske zastave.
"Nemam toliko novca. Nisam bio spreman za ovo. Mislim da imam dovoljno poznanika i prijatelja. Nadam se da će mi moći pomoći u ovome", rekao je nakon presude o jamčevini.
