Plenković: Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zalaže se za povijesnu istinu

Premijer Andrej Plenković u subotu je, na 81. obljetnicu Bleiburške tragedije, poručio da demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zalaže se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju.
„Danas se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava Bleiburške tragedije i Križnog puta, zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata koji su ostavili duboke rane u brojnim hrvatskim obiteljima. Odajemo počast nevinim žrtvama ubijenima bez suda, lišenima temeljnih ljudskih prava i dostojanstva”, objavio je Plenković na društvenoj mreži X.
„Novootkrivena stratišta i masovne grobnice obvezuju nas da nastavimo sustavno istraživati, obilježavati i dostojanstveno pokapati žrtve. U tome posebno zahvaljujem Ministarstvu hrvatskih branitelja i potpredsjedniku Vlade Tomi Medvedu na predanom radu i uloženim naporima”, istaknuo je premijer.
Zaključio je da demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zalaže se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju.
„Samo tako nove generacije mogu razumjeti i učiti iz bolnih stranica naše povijesti”, poručio je Plenković.
