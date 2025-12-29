Na splitskom području zbog pirotehnike kažnjeno 18 osoba, najmlađi desetogodišnjaci

Splitsko-dalmatinska policija je tijekom vikenda na području županije oduzela 560 komada pirotehničkih sredstava, a među osamnaest prekršajno kažnjenih osoba je pet roditelja i deset maloljetnika među kojima su najmlađi desetogodišnjaci.
U nedjelju kasno navečer na dječjem igralištu u Solinu policajci su zatekli dvojicu 16-godišnjaka koji su koristili pirotehniku, a kod sebe su imali 76 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2. Maloljetnici su dovedeni u policijsku postaju, te su im pozvani roditelji.
Tijekom postupanja jedan od njih je uz prisustvo roditelja iz stana predao još 100 komada pirotehničkih sredstava. Protiv obojice će biti podnesen optužni prijedlog zbog počinjenja prekršaja, te će biti o svemu obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad, kažu u policiji.
Solin: Iz vozila ispalio pirotehničko sredstvo, zaustavljen i kažnjen
Drugi slučaj zabilježen je iste noći na križanju u Solinu gdje je muškarac iz automobila s mjesta suvozača ispalio pirotehničko sredstvo, tzv. rimsku svijeću. Policija je to vidjela i zaustavila vozilo, te utvrdila da je pirotehničko sredstvo aktivirao 21-godišnjak. Od njega su oduzeta još dva pirotehnička sredstva, te će biti prijavljen zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.
U Žrnovnici su u subotu oko 20 sati od 16-godišnjaka oduzeta pirotehnička sredstva, rakete i bengalke zbog čega je kažnjen roditelj koji je djetetu omogućio korištenje pirotehnike. Dječak je kod sebe imao 13 komada pirotehničkih sredstava F3 i P1 pa ga očekuje prekršajna prijava.
Roditelj kažnjen jer je 13-godišnjem djetetu omogućio korištenje rakete, dijete lakše je ozlijeđeno
Koji sat ranije u istom je mjestu 51-godišnjak svom 13-godišnjem djetetu omogućio korištenje pirotehničkog sredstva-rakete pri čemu je dijete lakše ozlijeđeno. Od oca su oduzete četiri rakete i pet bengalki, a "zaradio" je i prekršajnu prijavu.
U Splitu je zbog pirotehnike pak kažnjeno šest maloljetnika i tri roditelja od kojih je oduzeto 63 komada različitih pirotehničkih sredstava. Akcija je odrađena u devet odvojenih slučajeva, te će svi biti prekršajno prijavljeni, a o događaju će biti obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad.
U tri događaja utvrđeno je da su pirotehniku koristila djeca mlađa od 14 godina zbog čega će prekršajno biti prijavljeni roditelji. Najmlađe dijete koje je koristilo pirotehniku imalo je jedanaest godina.
U Makarskoj je policija kod dvojice desetogodišnjaka u subotu navečer pronašla 15 komada pirotehničkih sredstava koje im je oduzela te će biti prijavljeni dok je za 13-godišnjaka utvrdila da posjeduje zabranjeno pirotehničko sredstvo P1 zbog čega je majka prekršajno prijavljena.
Pirotehnika oduzeta u Imotskom i Trilju tijekom granične kontrole
Na Graničnoj postaji Vinjani Donji policija je tijekom obavljanja kontrole nad vozačem osobnog vozila utvrdila da 49-godišnjak u vozilu posjeduje 120 petardi kategorije F2 i P1 zbog čega je prekršajno kažnjen.
Policijski službenici Postaje granične policije Trilj tijekom granične kontrole oduzeli su 160 komada pirotehničkih sredstava od 43-godišnjaka koji ih je želio unijeti u Republiku Hrvatsku. Ostao je bez pirotehnike i postao "bogatiji" za prekršajnu prijavu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
