Na splitskom području zbog pirotehnike kažnjeno 18 osoba, najmlađi desetogodišnjaci

Drugi slučaj zabilježen je iste noći na križanju u Solinu gdje je muškarac iz automobila s mjesta suvozača ispalio pirotehničko sredstvo, tzv. rimsku svijeću. Policija je to vidjela i zaustavila vozilo, te ​utvrdila da je pirotehničko sredstvo aktivirao 21-godišnjak. Od njega su oduzeta još dva pirotehnička sredstva​, te će biti prijavljen zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.