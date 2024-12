Poništena oslobađajuća presuda sutkinji optuženoj za krađu odjeće i nakita u C&A

Podijeli :

Županijski sud u Šibeniku djelomično je prihvatio žalbu Državnog odvjetništva te ukinuo prvostupanjsku oslobađajuću presudu sutkinji zadarskog Trgovačkog suda koja je bila optužena da je u dva navrata krala odjeću i nakit iz trgovine C&A u centru Supernova Zadar. Novo suđenje će biti povjereno drugom sucu.

U optužnici se navodilo kako je optuženica 17. kolovoza 2022. prišla policama te uzela haljinu od 300 kuna, jedan prsten vrijedan 39 kuna, suknju od 225 kuna te četiri bluze vrijedne nešto manje od 600 kuna. Prema optužnici, sutkinja je odnijela sporne predmete u kabinu, skinula sigurnosne etikete i zaštitu, a potom ih sakrila i s njima napustila trgovinu, čime je proizvela štetu od 1138 kuna ili nešto više od 150 eura, piše Dalmatinski portal.

U optužnici je stajalo da se druga krađa dogodila 6. rujna iste godine. Sutkinju se teretilo da je uzela sako vrijedan 366 kuna te dva para hlača vrijednih nešto manje od 500 kuna. Tužitelji su tvrdili da je sutkinja ponovila isti postupak kao i kod prve krađe, odnosno da je u kabini skinula sigurnosne etikete i zaštitu.

Postupak vođen u Splitu

Trgovina je u drugoj krađi oštećena za 873 kune ili 115 eura. Sve skupa, nastala je šteta od 2012 kuna ili 267 eura. Sutkinja je uhvaćena u rujnu kad je s robom pokušala napustiti trgovinu. Dodatnim pregledom nadzornih kamera optužili su je i za krađu iz kolovoza.

Iako su se krađe dogodile u Zadru, sudski postupak je vođen u Splitu. Optužena sutkinja je tijekom postupka kazala kako nije ušla u trgovinu C&A s namjerom da išta ukrade. Pravdala se kako joj je cijela obitelj oboljela od koronavirusa, a ona već drugi put.

Dodala je kako je po povratku na posao dobila izuzetno kompliciran predmet od četiri tisuće stranica, a tu je bila i njezina sestra koja je imala problema sa suprugom i njegovom ovisnošću o kocki. Navela je kako ju je upravo sestra zvala dok je bila u trgovini.

Ispričala je kako je u jednom trenutku shvatila da se predugo zadržala i da mora otići po supruga i djecu. Prisjetila se kako ju je djelatnica sustigla kad je pokušala izaći iz trgovine. Istaknula je kako se vratila u trgovinu i pokušala riješiti ono što ona naziva nesporazumom.

Žalila se da je zaštitar vikao na nju

Priznala je kako je više artikala bilo u njezinoj vrećici za shopping, ali se branila kako nije imala namjeru ukrasti ih. Požalila se da je zaštitar vikao na nju dok je pokušavala objasniti djelatnicama da ništa nije željela ukrasti. Sud u Split zaključio je kako nije dokazano da je optužena sutkinja počinila kazneno djelo koje joj se stavlja na teret pa je oslobođena.

“Nedokazanost učina djela prije svega se ogleda u nedostatku dokaza koji se odnose na radnju od 17. kolovoza. Sud je ispitao veći broj svjedoka te je vrlo precizno pregledana snimka nadzornih kamera, i to uz stručnu pomoć informatičara i na velikom ekranu radi preciznosti pregleda snimki.

U kontekstu materijalnih dokaza, teza o učinu kaznenog djela od 17. kolovoza trebala bi proizlaziti iz snimki više nadzornih kamera u trgovini C&A, a u samoj optužnici ODO Split tvrdi da glavni dokaz proizlazi iz DVD snimke nadzorne kamere.

Kada se dovede u vezu sadržaj snimki s popisom predmeta za koje stoje da su ukradeni 17. kolovoza, sud je primijetio, odnosno, svojim očima vidio da okrivljenica uopće nije bila u doticaju ni s kakvom suknjom”, stajalo je u presudi.

Sud u Šibeniku: Hlače u torbi optužene bile su bez etikete

Međutim, sud u Šibeniku procijenio je da je splitski sud potpuno zanemario iskaze svjedoka, djelatnica prodavaonice i zaštitara. “Prvostupanjski sud je većom kritičnošću trebao analizirati i cijeniti obranu optužene i iskaz njene sestre”, utvrdio je šibenski sud, prenosi Dalmatinski portal.

“S pravom se državni odvjetnik u žalbi pita, ako je točno sve što optužena tvrdi, a prvostupanjski sud prihvaća kao istinito uz zaključak da je optužena zbog toga bila izvan misaonog fokusa, zbog čega je zaboravila platiti artikle koje je namjeravala kupiti i koje je spremila u torbu te kako to da je unatoč tako velikim i stresnim problemima imala koncentraciju i volju za probavanjem i kupovinom tolike količine odjevnih predmeta tijekom gotovo jednog sata.

Prvostupanjski sud ne osvrće se na okolnost da su hlače u torbi optužene bile bez etiketa, a te etikete su djelatnice pronašle u drugim hlačama koje je optužena prethodno odložila. Prvostupanjski sud ne razmatra je li logično i životno prihvatljivo da je netko drugi skinuo etikete, odnosno, zaštitu pa ih onda takve vratio na policu.

Zbog čega bi to netko napravio ako nema namjeru otuđiti te predmete? I onda optužena uzme upravo to dvoje hlača bez etiketa i dolazi u predmetnu situaciju zaustavljajući se tek nakon što se oglasio alarm na pozive djelatnice. Točno je da je na sakou u torbi optužene bila etiketa. Da je nije bilo, ne bi se ni alarm aktivirao.

Ali ta činjenica ne može se tumačiti izdvojeno i sama za sebe kao što to radi prvostupanjski sud uzimajući to kao dokaz da optužena nije imala namjeru otuđiti odjevne predmete, jer da je, onda bi uklonila zaštitu i sa sakoa. Je li to tako ili zaštitu optužena nije uklonila jer je nije primijetila? Prvostupanjski sud na ova pitanja i okolnosti ili ne daje odgovor ili daje objašnjenja koja, barem za sada, nisu prihvatljiva”, zaključio je šibenski sud.

