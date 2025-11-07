Oglas

Do kada će trajati sanacija

Popucala magistralna cijev, dijelovi Zagreba ostali kompletno bez vode

author
N1 Info
|
07. stu. 2025. 10:18
10.03.2025., Zagreb - Rano jutros uz trznicu Kvatric doslo je do puknuca vodovodne cijevi. U tijeku je sanacija puknuca, a dio okolnih ulica nema vode. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL/Ilustracija

Zbog velikog puknuća vodovodne cijevi, dijelovi Zagreba ovoga su jutra ostali bez vode. Iz Holdinga javljaju da su bez vode dijelovi potrošača u ulicama Miroševečina, Lišće i Dotrščina na istoku grada.

Puknuće je zabilježeno i na samom zapadu Zagreba, zbog čega vodu neće imati stanari ulica Dominika Mandića, Manterovčak, Ivana Botterija, Milatova, Jačkovinski klanec, Skočići i Ferkovići.

U Dubravi će sanacija trajati do 12 sati, dok će na Vrapču trajati do 15 sati. Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom "voda za piće", poručili su iz Holdinga. Korisnike navedenog područja mole za strpljenje i razumijevanje.

Ipak, čitatelji za Jutarnji list javljaju da je nedostatak vode na zapadu opsežniji od spomenutih ulica. Navode kako su dijelovi Stenjevca, Jankomira i zapadnog Španskog također bez vode.

Teme
Zagreb holding puknuće cijevi voda vodovodne cijevi

