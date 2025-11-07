Popucala magistralna cijev, dijelovi Zagreba ostali kompletno bez vode

Zbog velikog puknuća vodovodne cijevi, dijelovi Zagreba ovoga su jutra ostali bez vode. Iz Holdinga javljaju da su bez vode dijelovi potrošača u ulicama Miroševečina, Lišće i Dotrščina na istoku grada.
Puknuće je zabilježeno i na samom zapadu Zagreba, zbog čega vodu neće imati stanari ulica Dominika Mandića, Manterovčak, Ivana Botterija, Milatova, Jačkovinski klanec, Skočići i Ferkovići.
U Dubravi će sanacija trajati do 12 sati, dok će na Vrapču trajati do 15 sati. Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom "voda za piće", poručili su iz Holdinga. Korisnike navedenog područja mole za strpljenje i razumijevanje.
Ipak, čitatelji za Jutarnji list javljaju da je nedostatak vode na zapadu opsežniji od spomenutih ulica. Navode kako su dijelovi Stenjevca, Jankomira i zapadnog Španskog također bez vode.
