UŽIVO / Torcida najavila prosvjed, Božinović se sastao sa Šutom. Izjave pratite na N1

"Javna okupljanja u demokratskim društvima nije nešto za što se daje zeleno svjetlo ili se odobrava. To je ustavno pravo i definira Hrvatsku kao demokratsku državu. Naravno da smo upoznati s prosvjedom, policija analizira situaciju i učinit ćemo sve kako bi se sačuvali javni red, mir i sigurnost hrvatskih građana. Rekao bih, to je jedna od situacija na koju se policija naučila postavljati. Osnovno je da svi koji organiziraju prosvjede i okupljanja moraju voditi reda o javnom redu, miru i sigurnosti", kazao je Božinović.