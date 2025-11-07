nasilje je neprihvatljivo
UŽIVO / Torcida najavila prosvjed, Božinović se sastao sa Šutom. Izjave pratite na N1
Nakon upada huligana na Dane srpske kulture u Splitu u ponedjeljak te nakon jučerašnjeg poziva Torcide na prosvjed u subotu u 11 na splitskoj Rivi, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović održao je u Splitu sastanak s gradonačelnikom Tomislavom Šutom.
Nakon sastanka su obojica dali izjave za medije.
"Prošli smo sve bitne teme za Split, što se tiče sigurnosti i javnog reda. Grad je na visokoj razini po pitanju sigurnosti i tu prvenstveno mislim na turističku sezonu", izjavio je gradonačelnik Tomislav Šuta.
No, glavna tema su napad na folkloraše i najavljeni Torcidin prosvjed (sutra od 11 sati).
"Nije dobro što se dogodilo i žao mi je da Split bude u udarnim terminima svih dnevnika. Moramo povući korake i određene zaključke da se ovakve stvari više ne događaju. Žao mi je da među uhićenima jest i član HDZ-a. Postupak je u tijeku pa više od toga ne mogu komentirati."
Podjele i probleme je predbacio prethodnoj gradskoj vlasti pa najavio da će napraviti sve kako bi se to ispravilo.
"Pozivam oporbu da, prije svega, počisti ispred svojih vrata. Što se subote tiče, svi imaju pravo na prosvjed, ali sigurnost mora biti na prvom mjestu. Nikome se ne može zabraniti da iskazuje mišljenje, demokratska smo država. Svoje sam mišljenje jasno kazao i smatram da sve što se dogodilo nije dobro za Split. Svi skupa se moramo izdignuti iznad ove situacije, da obljetnice Vukovara i Škabrnje budu u prvom planu", zaključio je Šuta.
Potom je pred novinare stao ministar Božinović.
"Radimo dobar posao. Uvijek treba raditi na poboljšanju i zato imamo ove razgovore, ne samo o temama koje su izravno u nadležnosti MUP-a."
Poslije komentara o sigurnosti tijekom turističke sezone, osvrnuo se na prethodne događaje u Splitu, ali i na sutrašnji prosvjed.
"Javna okupljanja u demokratskim društvima nije nešto za što se daje zeleno svjetlo ili se odobrava. To je ustavno pravo i definira Hrvatsku kao demokratsku državu. Naravno da smo upoznati s prosvjedom, policija analizira situaciju i učinit ćemo sve kako bi se sačuvali javni red, mir i sigurnost hrvatskih građana. Rekao bih, to je jedna od situacija na koju se policija naučila postavljati. Osnovno je da svi koji organiziraju prosvjede i okupljanja moraju voditi reda o javnom redu, miru i sigurnosti", kazao je Božinović.
Božinović je i sinoć komentirao prosvjed Torcide, čiji se članovi dovode u vezu s incidentom na Blatinama.
Rekao je da demokracija znači slobodu i pravo na slobodu izražavanja.
"Svatko tko smatra i želi demokratski izraziti svoje mišljenje to može, ali da se to odvija u skladu sa zakonom i da nema nasilja jer je ono u bilo kojem obliku neprihvatljivo", poručio je Božinović.
