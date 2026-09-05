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OZBILJNA SITUACIJA

Požar kod Perkovića još nije pod kontrolom

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Hina
|
05. ruj. 2026. 09:27
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vatrogasci
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Veliki požar koji je kod Perkovića izbio u petak poslijepodne oko 17 sati još uvijek nije pod kontrolom gasitelja, a prema prvim procjenama, vatra je zahvatila površinu od oko 70 hektara.

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Kako se doznaje od Darka Dukića, vatrogasnog zapovjednika Šibensko-kninske županije, 50 vatrogasaca je provelo noć na terenu.

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u gašenju sudjeluju JVP Šibenik, DVD-ovi Šibenik, Perković, Brodarica, Bilice, Zablaće, Grebaštica, Zaton i Unešić, IVP Šibenik te VZ Šibensko-kninske županije.

Na požarištu je ukupno 46 vatrogasaca i 18 vozila, a angažirane su i zračne snage. Gašenje je i dalje u tijeku.

"U ovom trenutku najvažnije je kako stambeni objekti nisu ugroženi", poručio je županijski vatrogasni zapovjednik.

Teme
perkovići požar vatrogasci

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