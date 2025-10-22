Oglas

U 90. GODINI

Preminula je Ruža Lucić iz Gunje. Njenih devetorica sinova bili su hrvatski branitelji

author
N1 Info
|
22. lis. 2025. 07:46
Ruža Lucić
Goran Ferbezar/PIXSELL

U 90. godini preminula je Ruža Lucić iz Gunje, žena koju su mnogi pamtili po njezinoj hrabrosti i nesebičnosti. Još 2012., tadašnji predsjednik Ivo Josipović odlikovao ju je Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, kao priznanje za njezinu iznimnu žrtvu i snagu - tijekom Domovinskog rata svih devet svojih sinova poslala je u obranu domovine.

Oglas

Vijest o njezinoj smrti objavio je upravo Josipović, u rujnu, na svojem Facebook profilu.

"Gospođa Ruža Lucić iz Gunje, majka devetorice branitelja, preminula je 6. rujna 2025. u osječkoj bolnici. Pokopana je 9. rujna na mjesnom groblju u Gunji. Unatoč tome što su obaviješteni o njenoj smrti, mediji joj u povodu smrti nisu posvetili ni retka. Slava našoj junakinji", napisao je Josipović na Facebooku.

Ružin život bio je ispunjen kušnjama i gubicima. Još 1988. ostala je bez supruga te sama podizala devet sinova i kćer. Kada je izbio rat, bez oklijevanja je poručila svojoj djeci: "Domovinu treba braniti." Svi su otišli na bojište - najstariji sin Petar imao je tada 29 godina, a najmlađi Josip tek 16, prenosi 24sata.

Ivo Josipović, Ruža Lucić
Jurica Galoic/PIXSELL

Svi su se njezini sinovi vratili kući, ali mnogi s ranama i teškim iskustvima. Zdravko je teško ranjen u Mirkovcima, Filip je nagazio na minu u Strošincima, dok je Franjo bio zarobljen u Bogdanovcima i 42 dana proveo u logoru. Nakon rata, Ruža je preživjela još jednu tragediju - u katastrofalnoj poplavi koja je pogodila Gunju izgubila je obiteljsku kuću i odličja svojih sinova.

Unatoč svemu, ostala je simbol nepokolebljive snage, majčinske ljubavi i domoljubnog ponosa.

"Moji sinovi su se borili za Hrvatsku, a ne za vojne mirovine. Meni je drago da su živi prošli ratišta, a sve drugo će doći na svoje", govorila je Ruža Lucić, majka čija je hrabrost postala dio hrvatske povijesti.

Teme
Ivo Josipović gunja majka hrabrost ruža lucić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ