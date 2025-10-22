U 90. godini preminula je Ruža Lucić iz Gunje, žena koju su mnogi pamtili po njezinoj hrabrosti i nesebičnosti. Još 2012., tadašnji predsjednik Ivo Josipović odlikovao ju je Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, kao priznanje za njezinu iznimnu žrtvu i snagu - tijekom Domovinskog rata svih devet svojih sinova poslala je u obranu domovine.
Vijest o njezinoj smrti objavio je upravo Josipović, u rujnu, na svojem Facebook profilu.
"Gospođa Ruža Lucić iz Gunje, majka devetorice branitelja, preminula je 6. rujna 2025. u osječkoj bolnici. Pokopana je 9. rujna na mjesnom groblju u Gunji. Unatoč tome što su obaviješteni o njenoj smrti, mediji joj u povodu smrti nisu posvetili ni retka. Slava našoj junakinji", napisao je Josipović na Facebooku.
Ružin život bio je ispunjen kušnjama i gubicima. Još 1988. ostala je bez supruga te sama podizala devet sinova i kćer. Kada je izbio rat, bez oklijevanja je poručila svojoj djeci: "Domovinu treba braniti." Svi su otišli na bojište - najstariji sin Petar imao je tada 29 godina, a najmlađi Josip tek 16, prenosi 24sata.
Svi su se njezini sinovi vratili kući, ali mnogi s ranama i teškim iskustvima. Zdravko je teško ranjen u Mirkovcima, Filip je nagazio na minu u Strošincima, dok je Franjo bio zarobljen u Bogdanovcima i 42 dana proveo u logoru. Nakon rata, Ruža je preživjela još jednu tragediju - u katastrofalnoj poplavi koja je pogodila Gunju izgubila je obiteljsku kuću i odličja svojih sinova.
Unatoč svemu, ostala je simbol nepokolebljive snage, majčinske ljubavi i domoljubnog ponosa.
"Moji sinovi su se borili za Hrvatsku, a ne za vojne mirovine. Meni je drago da su živi prošli ratišta, a sve drugo će doći na svoje", govorila je Ruža Lucić, majka čija je hrabrost postala dio hrvatske povijesti.
