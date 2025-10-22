Svi su se njezini sinovi vratili kući, ali mnogi s ranama i teškim iskustvima. Zdravko je teško ranjen u Mirkovcima, Filip je nagazio na minu u Strošincima, dok je Franjo bio zarobljen u Bogdanovcima i 42 dana proveo u logoru. Nakon rata, Ruža je preživjela još jednu tragediju - u katastrofalnoj poplavi koja je pogodila Gunju izgubila je obiteljsku kuću i odličja svojih sinova.