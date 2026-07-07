"treba početi raditi"
Primorac predao potpise: "Prema današnjim rezultatima, izbori za predsjednika HOO-a su završeni"
Dragan Primorac predao je danas 59 potpisa za svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO)
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Zahvalio je HOO-u što mu je dopustio da izjavu medijima da iz njihovog prostora, zatim svojim suradnicima te onima koji su mu dali potporu u kandidaturi za poziciju predsjednika HOO-a.
"Jedini motiv koji imam je činiti dobro i govoriti istinu. Protukandidat je izjavio da kako netko može imati 59 potpisa jer on navodno ima natpolovičnu većinu. Istina je samo jedna. Imamo potvrdu primitka 59 potpisanih glasova koji dolaze od institucija i pojedinaca. Prema današnjim rezultatima izbori za predsjednika HOO-a su završeni", rekao je.
Kaže da treba početi raditi već danas te da ga zanima zajedništvo i dobrobit hrvatskog sporta.
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