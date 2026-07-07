Primorac predao potpise: "Prema današnjim rezultatima, izbori za predsjednika HOO-a su završeni"

"Jedini motiv koji imam je činiti dobro i govoriti istinu. Protukandidat je izjavio da kako netko može imati 59 potpisa jer on navodno ima natpolovičnu većinu. Istina je samo jedna. Imamo potvrdu primitka 59 potpisanih glasova koji dolaze od institucija i pojedinaca. Prema današnjim rezultatima izbori za predsjednika HOO-a su završeni", rekao je.