Osvrnuo se i pašnjake koji su sa smanjenjem stočnog fonda ostali bez proizvodne funkcije pa su zarasli, čime se povećava količina suhe i drvenaste vegetacije, odnosno gorivog materijala. Mihelić ne tvrdi da je zarastanje poljoprivrednih površina uzrok svakog požara, no i kaže da bi bilo neodgovorno praviti se da nije važno kako izgleda prostor koji godinama nitko ne koristi. "Zato moramo, tamo gdje za to postoje prirodni i gospodarski uvjeti, vratiti stoku na pašnjake", poručio je.