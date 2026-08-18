Suša traži drastične mjere
Željko Mihelić poslao otvoreno pismo: "Moramo mijenjati poljoprivredu, to je pitanje opstanka"
Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) Željko Mihelić u otvorenom pismu poljoprivrednicima, javnosti i Vladi pozvao je na nužnost osnivanja snažnog domaćeg fonda za restrukturiranje, prilagodbu klimatskim promjenama i povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, a uslijed i ovogodišnje velike suše.
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Mihelić se obratio u ponedjeljak u povodu "katastrofalne suše" koja i ove godine utječe na poljoprivrednu proizvodnju te velikih poremećaja na tržištu poljoprivrednih proizvoda gotovo u svim sektorima proizvodnje, pri čemu je istaknuo da poljoprivrednici opet sami snose posljedice suše.
Poručio je da poljoprivrednici ne mogu tražiti od države da financira budućnost hrvatske poljoprivrede, a sami proizvoditi kao da se ništa nije promijenilo. "Moramo biti spremni mijenjati proizvodnju. Mijenjati tehnologiju. Mijenjati strukturu proizvodnje tamo gdje je to potrebno. Povezivati se. Prerađivati. Skladištiti. Navodnjavati tamo gdje je to ekonomski opravdano. Proizvoditi ono što tržište može platiti. I preuzeti svoj dio odgovornosti", napisao je Mihelić, no i naglasio da cijela ta promjena košta.
Pritom, rekao je, poljoprivrednik mora uložiti svoj kapital i preuzeti svoj dio rizika, država mora stvoriti uvjete, a financijski sustav omogućiti da se ulaganja dogode. Prema njegovim riječima, taj fond ne bi održavao stari model proizvodnje, već bi pomogao da se stvori novi model.
"Ne tražimo novac zato što nam je teško, nego kapital zato što se moramo promijeniti (...) Ne želimo poljoprivredu koja će svake godine čekati pomoć. Želimo poljoprivredu koja će biti dovoljno snažna da sama stvara vrijednost, dovoljno otporna da izdrži promijenjene uvjete i dovoljno konkurentna da u Hrvatskoj i Europi ima svoju budućnost", naglasio je Mihelić u podužem otvorenom pismu.
Istaknuo je da suša više nije pitanje jedne loše godine, već, uslijed klimatskih promjena, mijenjanja uvjeta u kojima se proizvodi. "Ako se mijenjaju uvjeti proizvodnje, mora se mijenjati i način na koji proizvodimo. I to nije pitanje ideologije. To je pitanje opstanka", poručio je.
Govoreći o potrebi navodnjavanja, napisao je da vodu "moramo znati dovesti tamo gdje je potrebna i koristiti je tamo gdje može stvoriti ekonomsku vrijednost". "Proizvodnja mora stvarati dovoljno vrijednosti da poljoprivrednik od nje može živjeti. Zato moramo početi razmišljati drugačije. Ne samo kako proizvesti više tona, nego kako proizvesti više vrijednosti", napisao je, između ostalog, Mihelić.
Uz podatke o padu proizvodnje povrća i kravljeg mlijeka, upitao je želimo li da Hrvatska proizvodi hranu za svoje građane ili da sve više ovisi o uvozu.
Osvrnuo se i pašnjake koji su sa smanjenjem stočnog fonda ostali bez proizvodne funkcije pa su zarasli, čime se povećava količina suhe i drvenaste vegetacije, odnosno gorivog materijala. Mihelić ne tvrdi da je zarastanje poljoprivrednih površina uzrok svakog požara, no i kaže da bi bilo neodgovorno praviti se da nije važno kako izgleda prostor koji godinama nitko ne koristi. "Zato moramo, tamo gdje za to postoje prirodni i gospodarski uvjeti, vratiti stoku na pašnjake", poručio je.
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