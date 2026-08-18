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Antonio Matušan

Osnivač Crumbs.hr-a: Višak hrane trgovci i ugostitelji na kraju dana mogu pretvoriti u određeni prihod

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18. kol. 2026. 15:19
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Cijene hrane posljednjih su godina snažno rasle, dok se istovremeno iznimno velike količine hrane i dalje bacaju. Kako smo došli do tog paradoksa, u studiju Novog dana kod Hanan Nanić govorio je Antonio Matušan, osnivač platforme Crumbs.hr.

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Teme
antonio matušan n1 tv novi dan video

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
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