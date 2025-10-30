Majstor koji uvodi internet u stanove: Evo gdje bi se trebao nalaziti ruter da bi WiFi bio odličan

Kako objašnjava zaposlenik tehničke podrške jednog telekomunikacijskog pružatelja usluga za novu.rs, koji je želio ostati anoniman, korisnici bi najprije trebali provjeriti ostvaruje li se propisana brzina internetskog paketa putem izravnog povezivanja (LAN kabelom). Ako se ne postiže približna brzina navedena u ugovoru, potrebno je nazvati tehničku podršku kako bi riješili problem sa postavkama mreže i rutera. Ako je sve u redu, a Wi-Fi i dalje ne daje dobre rezultate, uzroci sporije mreže mogu biti različiti – od uređaja čiji modem ne podržava brzinu interneta, preko položaja rutera u stanu ili kući, do "gutanja interneta“ od strane drugih uređaja.